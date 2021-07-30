Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yangınlarda sabotaj iddialarına yanıt: Soruşturmalar yoğun şekilde devam ediyor

Son dakika! Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 gündür ülkemizde devam eden yangınlardaki sabotaj iddiaları sorusuna "Soruşturmalar yoğun şekilde devam ediyor. Çalışmalar sonrası net bir şey açıklayabileceğiz." ifadeleri ile yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından cami cemaatine seslendi. Sonrasında dışarı çıkan Erdoğan, kapıda kendisini bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"SORUŞTURMALAR YOĞUN BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRÜLÜYOR"

Muhabirler, Cumhurbaşkanı'na ilk olarak ülkemizin farklı farklı noktalarında çıkan yangınları ve sabotaj iddiasını sordu. Erdoğan bu soruya karşılık, "Burada acaba herhangi bir suikast, bu tür şeyler var mı yok mu bunların üzerinde duruluyor. Soruşturmalar yoğun şekilde devam ediyor. Çalışmalar sonrası net bir şey açıklayabileceğiz.Boşverip geçilecek bir iş değil. Değişik mekanlarda hemen hemen aynı anda. Manavgat'ta başlayıp Marmaris, Bodrum kapsayacak şekilde süren bir yangın. " ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Bu bir milli bakış gerektiriyorsa, eğer bu ülke olarak, millet olarak birlikte karar vereceğimiz bir konuysa buna herkesin aynı istikamete bakışı gerekir. Bakıyoruz ki burada bile siyaset, spekülasyonlar, siyasi partilerin yaklaşım tarzları gerçekten üzüntü verici. Cumhurbaşkanı olarak bütün Bakan arkadaşlarımdan ilgili olanları bölgeye anında gönderdim. Bakan yardımcısı arkadaşlarımı anında göndermiş durumdayım. Bütün imkanlarımızı seferber ettik. Dünyada sayılı itfaiye örgütlerinden birine biz sahibiz.

"THK'NIN ELİNDE RAHATÇA KULLANABİLECEĞİMİZ UÇAK FALAN YOK"

THK uçakları varmış da, neye göre söylüyorsun bunu? THK'nın elinde buralarda rahat kullanılabilecek uçak falan yok. Bunlar uyduruyorlar. Bugün itibarıyla uçak sayımız 5-6'ya çıktı. Rusya'dan Ukrayna'dan aldığımız uçaklar var. Azerbaycan da amfibik uçağını gönderecek. Bununla birlikte 6-7 uçak olacak. En verimli olanlar bu uçaklar.

"OLUMLU İSTİKAMETTE BİR GELİŞME SÖZ KONUSU"

1800 arazöz, 2800 su tankeri, 2270 ilk müdahale aracı aktif şekilde çalışıyor. 660 dozer ve iş makinesi ve bir yangın tankı aktif olarak devrede. 10 bin 550 itfaiyeci aktif olarak burada görevde. 4 bin 110 teknik eleman yine bölgede çalışıyor. Bin 140 noktada mücadele aktif olarak devam ediyor. 28-30 Temmuz arasında 71 orman yangını çıkmış durumda, 57'si kontrol altına alındı. 14'ünün çalışmaları ise devam ediyor. Olumlu istikamette bir gelişme söz konusu. Bizim öğlen itibarıyla uçakların gelişi ile olumlu istikamete dönüyoruz. Bakanlarımız, bunun yanı sıra Başkavekilim Binali Yıldırım Bey, Süleyman Soylu Bey de bugün bölgeye geçti. Sel felaketinde nasıl kimseyi mağdur etmeyeceğimizi söyleyerek adımlarımızı attıysak, burada da evi yananlar hayvanları telef olanlarla ilgili hasar tespiti yapılacak. Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz. Çevre Bakanlığımız çalışmalarını yapıp TOKİ ile birlikte evi yananların evlerini yeniden inşa edecek ve teslim edecek."