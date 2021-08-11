Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Türkiye'nin Afgan göçmen politikası ne?" sorusuna yanıt: Herkes bilsin ki Türkiye yol geçen hanı değildir

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Düzensiz Afgan göçmenlerine yönelik Türkiye'nin politikası ne?" şeklindeki soruya yanıt verdi. Erdoğan, "Afganistan'ı bir kenara itemezsiniz. Bizim bağlarımızın tarihe dayandığı bir ülke. Bunlarla birlikte Türkiye yolgeçen hanı değildir. Tüm bu adımları biz, ölçüp biçip atıyoruz. Sosyal medyada abartıldığı gibi bir akın da doğru değil" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türk ve Kanal D ortak yayınında orman yangınlarından koronavirüs salgını sürecine kadar birçok önemli konuda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süreden bu yana Türkiye'nin gündemini meşgul eden "düzensiz Afgan göçü" konusunda da değerlendirmelerde bulundu.

"ABARTILDIĞI GİBİ BİR AKIN DOĞRU DEĞİL"

Erdoğan, Türkiye'nin Afganistan'a yönelik attığı adımların ölçülüp biçildiğini ve Türkiye'nin yolgeçen hanı olmadığını belirterek, "35 milyon nüfusları var. Afganistan'ı bir kenara itemezsiniz. Bizim bağlarımızın tarihe dayandığı bir ülke. Tüm bunlarla birlikte Türkiye yol geçen hanı değildir. Tüm bunları biz, ölçüp biçip atıyoruz. Sosyal medyada abartıldığı gibi bir akın da doğru değil. Biz bu duvarları boşuna mı örüyoruz. Tüm gözetleme kulelerine varıncaya kadar... Yakalanan düzensiz Afgan göçmenler, yeniden Afganistan'a sınır dışı ediliyor" dedi.

"SURİYE'DEN 4 MİLYON GÖÇMEN GELDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamalarının devamı şu şekilde:

Şimdi değerli arkadaşlar her şeyden önce biz göçmenlerle ilgili en önemli adımı Suriye'de attık. Suriye'den bize 4 milyona yakın göçmen geldi. Biz bunlara kapımızı açtığımız gibi, meslek sahibi sanat sahibi olan birçok Suriyeli bizde vatandaş da oldu.

"DUVARLARIMIZI YÜKSELTİYORUZ"

Afganistan durumu biraz daha farklı. İran ve Irak'ta duvarlarımızı ciddi oranda yükseltiyoruz. Burada yükselen duvar, düzensiz gücün ülkemize girmesini engellemek için. Bu çalışma devam ediyor. Sınırlarımız bu surlarla örülü. Son gelişmelerle gerçekten Afgan halkının içine düştüğü durum, çok sıkıntılı durum.

"TALİBAN'LA GÖRÜŞMEYE KADAR TEMASLAR VAR"

Taliban ile bunların yaşadığı süreç çok sıkıntılı. Biz bu konuda da bazı çalışmalar yapıyoruz. Talibanla görüşmelere varıncaya kadar temaslar var. Hatta ben bile, bunların lideri durumundaki kişiyle temas olabilir. Üst düzey anlamında kontrol altına alınması gereken bir durum. Yoksa kontrol altına alınmaz. Afganistan'da bizim soydaşlarımız da var. Yanlarımıza kimleri alabiliriz, bunların çalışmasını yapıyoruz. Yurt dışına ilgili arkadaşlarımızı gönderdik. Taliban'ın attığı adımları nerede durdurabiliriz, nerede sulha yönelik bir adım atarız.

"TÜRKİYE YOLGEÇEN HANI DEĞİLDİR"

Diplomasi dediğimiz budur. Her şeyi askeri olarak halledeceğiz diye bir şey var mı? Savaşın geçerli olduğu yer, bir de siyasetin geçerli olduğu yer var. Benim elim nereye kadar uzanıyorsa. Afganistan'ı bir kenara itemezsiniz. Bizim bağlarımızın tarihe dayandığı bir ülke. Tüm bunlarla birlikte Türkiye yolgeçen hanı değildir. Tüm bunları biz, ölçüp biçip atıyoruz. Sosyal medyada abartıldığı gibi bir akın da doğru değil. Biz bu duvarları boşuna mı örüyoruz. Tüm gözetleme kulelerine varıncaya kadar... Yakalanan düzensiz Afgan göçmenler, yeniden Afganistan'a sınır dışı ediliyor.

"BÖLGE, KAMERA SİSTEMLERİYLE İZLENİYOR"

İran sınırına 156 kilometre duvar örüldü. 109 kilometrelik kısım da aydınlatma sistemi ile donatılmış vaziyette. Düzensiz göç hareketleri sürekli olarak kamera sistemleriyle izleniyor. Bunun yanında termal kameralarla gece geçişleri önleniyor. Düzensiz göç olan bölgeler de ilave birlikler sevk edildi.

Birileri de bu işleri sabun köpürtür gibi bu işleri kabartmak istiyor. Ben de bunu, halkıma duyurmuş olayım.