Son dakika: Erdoğan'dan Sakarya'daki patlamaya ilişkin ilk açıklama: 2 kişi öldü, 1'i ağır 74 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika: Erdoğan'dan Sakarya'daki patlamaya ilişkin ilk açıklama: 2 kişi öldü, 1'i ağır 74 kişi yaralandı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin açıklamalarda bulunarak, "Fabrikadaki 189 personelden 2 vefat var, 1'i ağır 74 kişi yaralandı. Her türlü tedbir şu anda alınmış vaziyette. Ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.

03.07.2020 14:27 | Son Güncelleme: 03.07.2020 15:24

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hendek Yukarıçalıca mevkisindeki bir havai fişek fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Patlamada 2 vatandaşımız hayatını kaybederken 74 işçi ise yaralandı.

HALK SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Patlama sesi yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki kentin birçok noktasından duyuldu. Patlamanın ardından deprem olduğunu sanan birçok kişi sokağa çıktı. Bölgeye, çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlama sonrası fabrikada yangın çıktı.

Son dakika: Erdoğan'dan Sakarya'daki patlamaya ilişkin ilk açıklama: 2 kişi öldü, 1'i ağır 74 kişi yaralandı

ERDOĞAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hendek'teki patlamanın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Fabrikadaki 189 personelden 2 vefat var, 1'i ağır 74 kişi yaralandı" dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Sakarya Hendek'te bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Bu patlama neticesinde 189 personel içinde yaralı sayısı 1'i ağır olmak üzere 74, vefat sayısı da 2. Her türlü tedbir şu an itibarıyla alındı. Gerek AFAD gerek UMKE şu anda koruma altına almış durumdalar. Koruma altına aldıkları alanda söndürme çalışmaları havadan helikopterler ve uçak vasıtasıyla devam ediyor. Yangın helikopteri ve uçağı aktif olarak çalışıyor. Bu arazi 160 dönüm bir arazi 15 bina var. Yerleşim yerlerine de 3 km mesafede. Bu fabrikadaki bütün personelde civarlardaki mahallelerden. Konuyla ilgili şu anda 3 bakanım orada.

İş yeri sahipleriyle de görüşme yaptım, kendileri de olay yerinde çalışmaları sürdürüyorlar. Ölen kardeşlerimize Allah'tan rahmet yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum."

BAKAN SOYLU VE BAKAN KOCA OLAY YERİNDE

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olay yerine intikal etti. İki bakan ilk olarak ailelerin beklediği alana geldi. Bakanlar yaralı yakınları ile görüştü.

İki bakanın olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Son dakika: Erdoğan'dan Sakarya'daki patlamaya ilişkin ilk açıklama: 2 kişi öldü, 1'i ağır 74 kişi yaralandı

İLÇEYE 16 KM MESAFEDE

Sakarya Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ambulans ve itfaiye dışında kimseyi almıyorlar. Net bir bilgim yok. 3-4 yıl önce de patlama yaşandı. Aynı fabrikada oldu. Ölen olmamıştı. Patlamalar hala sürüyor. Olay yerine 300 metre mesafedeyim. İlk baştaki kadar güçlü olmasa da patlamalar sürüyor. Tüm ekipler şu an burada. Hendek ilçesine 16 kilometre mesafede bir tesis" dedi.

"BOMBA DÜŞTÜ SANDIK"

Babaoğlu, "Çok güçlü bir patlamaydı. Telefonlarımız susmuyor. Tüm kentte duyuldu. Çevre illerde de duyuldu. Bomba düştü sandık. Şu an güvenlik tedbirleri alındı. Güvenlik çemberi kuruldu" diye konuştu.

Son dakika: Erdoğan'dan Sakarya'daki patlamaya ilişkin ilk açıklama: 2 kişi öldü, 1'i ağır 74 kişi yaralandı

"İNSANLAR DEPREM OLUYOR ZANNETTİ"

Adalet Altunsoy (görgü tanığı): Şu anda olay yerine çok yakınız. Çok fazla duman var. Önce ne olduğunu biz de anlamdık. Evdeki camlar kırıldı. Benim evim fabrikaya 200-300 metre uzaklıkta. İnsanlar, deprem oluyor zannetti.

Öte yandan fabrika içinde ise 110 ton patlayıcının bulunduğu öğrenildi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika: Erdoğan'dan Sakarya'daki patlamaya ilişkin ilk açıklama: 2 kişi öldü, 1'i ağır 74 kişi yaralandı

Manşet

Haberler

Kaç lira artış olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı maaşlar Haber
Kaç lira artış olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı maaşlar
Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı Haber
Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı Haber
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı
Eski Galatasaraylı Milan Baros, 38 yaşında futbolu bıraktı Haber
Eski Galatasaraylı Milan Baros, 38 yaşında futbolu bıraktı
Son Dakika: Sakarya'daki patlama sonrası ortaya atılan radyasyon sızıntısı iddialarını AFAD yalanladı Haber
Son Dakika: Sakarya'daki patlama sonrası ortaya atılan radyasyon sızıntısı iddialarını AFAD yalanladı
'Kız kaçırma' meselesi yüzünden çıkan kavgada 19 kişi yaralandı Haber
"Kız kaçırma" meselesi yüzünden çıkan kavgada 19 kişi yaralandı
Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi
Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi
Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum
Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum
Afyonkarahisar'da kurulan fabrikayla 30 ülkeye maden suyu ihracatı yapılıyor
Afyonkarahisar'da kurulan fabrikayla 30 ülkeye maden suyu ihracatı yapılıyor
KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan görevinden ayrıldı
KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan görevinden ayrıldı
Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim
Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim
Son dakika: Levent'te inşa edilen caminin adı Barbaros Hayrettin Paşa Camii olacak
Son dakika: Levent'te inşa edilen caminin adı Barbaros Hayrettin Paşa Camii olacak
Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü
Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü
Temel Karamollaoğlu'ndan HDP sorusuna çok konuşulacak yanıt: Türkiye'de ırka dayalı bir parti olmamalı
Temel Karamollaoğlu'ndan HDP sorusuna çok konuşulacak yanıt: Türkiye'de ırka dayalı bir parti olmamalı
Şampiyon Liverpool'u 4-0 yenen City'de Guardiola'dan dikkat çeken sözler: Kanlarında hiç alkol olmadan geldiler
Şampiyon Liverpool'u 4-0 yenen City'de Guardiola'dan dikkat çeken sözler: Kanlarında hiç alkol olmadan geldiler
ABD'li uzmandan korona vakalarındaki artışla ilgili uyarı: En kötü fırlayışın çok daha ötesinde
ABD'li uzmandan korona vakalarındaki artışla ilgili uyarı: En kötü fırlayışın çok daha ötesinde
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Koronavirüs salgını döneminde Uludağ'da 1500 ağaç kesildi, doğaseverler tepkili
Koronavirüs salgını döneminde Uludağ'da 1500 ağaç kesildi, doğaseverler tepkili
Temmuzda kiralara en fazla %11,88 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
Temmuzda kiralara en fazla %11,88 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
Minik Leyla'nın ölümüne ilişkin yargılanan amcadan 'Leyla benim ciğerim' savunması
Minik Leyla'nın ölümüne ilişkin yargılanan amcadan "Leyla benim ciğerim" savunması
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz
Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere 'Yarın öleceğim uğraşmayın artık' demiş
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş
Son dakika: Sakarya'daki patlamaya ilişkin Meteoroloji'den açıklama: Patlamadaki gazlar ülkeyi Akdeniz üzerinden terk edecek
Son dakika: Sakarya'daki patlamaya ilişkin Meteoroloji'den açıklama: Patlamadaki gazlar ülkeyi Akdeniz üzerinden terk edecek
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Kemal Sunal vefatının 20'nci yılında mezarı başında anıldı
Kemal Sunal vefatının 20'nci yılında mezarı başında anıldı
Altının gram fiyatı 391,5 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 391,5 liradan işlem görüyor
TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti
TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti
Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü
Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Özgür Özel Saruhan Oluç Esra Erdoğan Bekir Pakdemirli
Magazin Seda Sayan Hülya Avşar Şeyma Subaşı Gonca Vuslateri
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Ali Palabıyık Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Milli Ankara Sakarya Jandarma
Şu an buradasınız: Son dakika: Erdoğan'dan Sakarya'daki patlamaya ilişkin ilk açıklama: 2 kişi öldü, 1'i ağır 74 kişi yaralandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.7.2020 15:26:27. #1.14#
title