Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya'nın Donbas kararına tepki: Bu karar kabul edilemez

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalayarak tüm dünyanın gözünü bir anda sınır hattına çevirdi. Rusya lideri Putin'in dünyayı ayağa kaldıran kararı sonrası bölgeden gelen görüntülerde Rusya'ya bağlı çok sayıda asker ve tankın Donetsk ve Luhansk'a giriş yaptığı görüldü.

SENEGAL YOLUNDA GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI

Bölgede önemli bir güç olarak görülen Türkiye'nin konuya ilişkin tavrı ve mesajları da merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ziyareti kapsamında Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden Senegal'e geçerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Putin'in iki bölgeyi tanıma kararıyla ilgili ne diyeceği çok merak edilen Cumhurbaşkanı, tanıma kararını "kabul edilemez" olarak değerlendirdi.

"MESAJLARIMIZI NET ŞEKİLDE ORTAYA KOYDUK"

Türkiye'nin krizin çözümüne ilişkin mesajlarını net bir şekilde ortaya koyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu an itibarıyla Amerika'nın açıklamaları ve özellikle bu Münih Konferansındaki gariplikler, hepsi nereye çalıştı, nereye çalışıyor belli değil. Bana göre Münih Konferansı da zaten sadece bir NATO Zirvesi olmaktan öteye geçmedi. Biz bu krizde en başından beri tansiyonun düşürülmesi için samimi bir gayret sergiledik. Krizin çözümüne ilişkin mesajlarımızı net bir şekilde ortaya koyduk" dedi.

"RUSYA'NIN KARARINI KABUL EDİLEMEZ OLARAK DEĞERLENDİRİYORUZ"

Rusya'nın iki bölgeyi tanıma kararının "kabul edilemez" olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son gelişmeler üzerine Dışişleri Bakanlığımızın yaptığı açıklamada da Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararının Minsk Anlaşmalarına aykırı olduğu belirtildi. Bu kararın Ukrayna'nın siyasi birliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık ihlali anlamına geldiği vurgulandı. Biz Rusya'nın bu kararını kabul edilmez olarak değerlendiriyoruz. Taraflara sağduyu ve uluslararası hukuka riayet çağrımızı yineliyoruz" ifadelerini kullandı.