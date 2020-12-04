Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Aşı yaptıracak mısınız?" sorusuna yanıt: Aşı olmam konusunda bir sıkıntı yok

Cuma namazını Ayasofya'da kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, namazın ardından muhabirlerin sorularını yanıtladı ve gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

"BU KİŞİYE HESAP SORULMALIDIR"

CHP'li milletvekili Ali Mahir Başarır'ın ordu ile ilgili söylediği "Ordu Katar'a satılmıştır" ifadesini eleştiren Erdoğan, "Eleştiri değil hakaret seviyesine çıkan ifadeleri ile hukuk içerisinde bu kişiye gerekli hesap sorulmalıdır. Avukatlarım da şu anda hukuk dairesinde gereken neyse bunun hesabını bu şahsa soruyorlar. Edep denilen bir şey var. Haddini bilmesi lazım. Cumhurbaşkanlığı makamına nasıl konuşulur bunu da öğrenmesi lazım" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:



"TABANINA SAHİP OLAMADIĞINI ORTAYA KOYMUŞ VAZİYETTEDİR"

"Bu konularla ilgili başından itibaren, her zaman temiz belediyecilik, ahlaki belediyecilik vs. bu tür şeyleri konuşan bu zat, tabanına sahip olamadığını ortaya koymuş vaziyettedir.

"CHP'NİN ŞİRAZESİ KAYBOLMUŞTUR"

İstanbul İl Başkanlığını yürüten bayan ciddi bir cezai durumla karşı karşıyadır. İstinaftadır, buradan da ne çıkacağı belli değildir. CHP'nin bir defa şirazesi kaybolmuştur. Şirazeden çıkmış bir siyaset anlayışı ile CHP istikametini kaybetmiştir. İstikametini toparlaması da çok zordur.

"AŞI OLMA KONUSUNDA SIKINTIM SÖZ KONUSU DEĞİL"

Çeşitlilik kesinlikle var. Bizim Uğur bey ile ben de bakanımız da görüştü. Çin'in dışında Rusya ile de görüşmeler var. Bu konuyla ilgili olarak şahsen benim de aşı olma konusunda sıkıntım söz konusu değil.

"ÖRNEK OLMA NOKTASINDA BÖYLE BİR ADIMI ATMAMIZ GEREKİYOR"

Burada sağlık söz konusudur. Bizler de sağlığımızı korumak için ne gerekiyorsa bunu yapmak durumundayız. Covid konusunda ülkede tüm vatandaşlarımıza örnek olma noktasında böyle bir adımı atmamız gerekiyor.

"MACRON FRANSA'NIN BAŞINA BELADIR"

Minsk Grubu arabulucu gruptur. Fransa'nın bir defa arabulucu hüviyeti bu saatten itibaren kaybolmuştur. Arabulucusun, o yerle alakalı kendi Meclisinde, tabii bu Meclis'in devlete tavsiye kararı aynı zamanda. Macron, Fransa'nın başına beladır.

"SARI YELEKLİLER KIRMIZI YELEKLİLERE DÖNÜŞEBİLİR"

Macron'la Fransa çok çok tehlikeli bir dönemini yaşıyor. Temennim odur ki Macron belasından Fransa kurtulsun. Sarı yelekliler, kırmızı yeleklilere dönüşebilir. Yönetim olarak ne karar alacaklar onu da göreceğiz. Değerli kardeşim İlham Aliyev'in Fransızlara bir tavsiyesi oldu. Ermenileri bu kadar seviyorlarsa Marsilya'yı Ermenilere versinler dedi, aynı tavsiyede ben de bulunuyorum.