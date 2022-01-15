Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Millet Partisi Genel Başkanı Edibali'nin ailesine başsağlığı telefonu - Haberler
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Millet Partisi Genel Başkanı Edibali'nin ailesine başsağlığı telefonu

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Millet Partisi Genel Başkanı Edibali'nin ailesine başsağlığı telefonu
AA / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali'nin vefatı dolayısıyla eşi Filiz Edibali'yi telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali'nin vefatı dolayısıyla eşi Filiz Edibali'yi telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan görüşmede Aykut Edibali'ye Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Millet Partisi camiasına başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın'da toplu açılış töreninde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın'da toplu açılış töreninde konuştu: (3)

 Millet Partisi Genel Başkanı Edibali vefat etti

Millet Partisi Genel Başkanı Edibali vefat etti

 Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali vefat etti

Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali vefat etti
AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali'nin vefatı dolayısıyla eşi Filiz Edibali'yi telefonla arayarak taziyelerini iletti.

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