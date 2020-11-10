Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Joe Biden'a kutlama mesajı: Seçim başarınızı tebrik ediyorum
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Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Joe Biden'a kutlama mesajı: Seçim başarınızı tebrik ediyorum

10.11.2020 18:33 | Son Güncelleme: 10.11.2020 18:48

Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı seçilen Joe Biden'a tebrik mesajı gönderdi. Erdoğan mesajında, "Seçim başarınızı tebrik ediyorum. ABD yönetimiyle yakın çalışma kararlılığımız devam edecek" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi olmayan sonuçlara göre ABD'nin 46. Başkanı seçilen Demokrat Parti adayı Joe Biden'a tebrik mesajı gönderdi.

"ABD İLE YAKIN ÇALIŞMA KARARLILIĞIMIZ DEVAM EDECEK"

Erdoğan mesajında, "Seçim sonuçlarının, dost ve müttefik Amerika Birleşik Devletleri halkı için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Başkan Yardımcılığınız sırasında da birçok vesileyle görüştüğümüz gibi, Türkiye-ABD ilişkileri köklü temellere dayanan stratejik bir nitelik taşımaktadır. ABD yönetimiyle yakın çalışma kararlılığımız devam edecek. Ülkelerimiz arasındaki güçlü iş birliği ve müttefiklik bağının, dünya barışına hayati katkılar sunmaya devam edeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"İLİŞKİLERİMİZİ DAHA DA GELİŞTİRMELİ VE GÜÇLENDİRMELİYİZ"

Erdoğan, tebrik mesajının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Günümüzde küresel ve bölgesel düzeyde karşılaştığımız sınamalar, ortak çıkarlar ve değerlere dayalı bu ilişkilerimizi daha da geliştirmemizi ve güçlendirmemizi gerekli kılmaktadır. Seçim başarınızı tebrik ediyor, Amerika Birleşik Devletleri halkının barış ve refahı için en içten dileklerimi iletiyorum."

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Joe Biden'a kutlama mesajı: Seçim başarınızı tebrik ediyorum

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