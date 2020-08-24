Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Joe Biden'ın skandal sözlerine sert tepki: Darbe ile yapamadıklarını muhalefet ile yapmayı düşünüyorlar
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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Joe Biden'ın skandal sözlerine sert tepki: Darbe ile yapamadıklarını muhalefet ile yapmayı düşünüyorlar

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demokratların Başkan Adayı Joe Biden'ın kendisini hedef alan skandal sözlerine ilişkin, "Türkiye'de darbe ile yapamadıklarını muhalefet ile yapmayı düşündüklerini, kamera önünde söylemekten çekinmiyorlar" ifadelerini kullandı.

24.08.2020 20:19 | Son Güncelleme: 24.08.2020 21:01

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de Demokratların Başkanadayı Joe Biden'ın kendisini hedef alan "Erdoğan'ı yenmeleri için muhalifleri desteklemeliyiz" sözlerine sert tepki gösterdi. Türkiye'de darbe ile yapamadıklarını muhalefeti destekleyerek gerçekleştirmeye çalıştıklarını dile getiren Erdoğan, "Bu hezeyana cevap vermesi gereken bizden önce muhalefet olmalıdır" dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. ABD'de 3 Kasım'da gerçekleşecek başkanlık seçimlerinde ABD Başkanı Donald Trump'ın rakibi olan Joe Biden'ın kendisini hedef alan "Erdoğan'ı devirmek Muhalif liderleri desteklediğimizi açıkça göstermemiz lazım" sözlerine yanıt veren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"CEVAP VERMESİ GEREKEN BİZDEN ÖNCE MUHALEFET OLMALIDIR"

"Türkiye'de darbe ile yapamadıklarını muhalefeti destekleyerek gerçekleştireceklerini kameralar önünde söylemekten çekinmiyorlar. En azından oturup çay içmişliğimiz var. Böyle bir ifadeyi bizim için nasıl kullanırsınız? Ama kullandılar. Bu hezeyana cevap vermesi gereken bizden önce muhalefet olmalıdır. Ülkemiz muhalefeti bu ağır ithama tepkisini tüm şiddetiyle ortaya koymak yerine konunun bir süre sonra gündeme geldiğine dair bir zırvanın arkasına sığınmıştı."

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NE OLMUŞTU?

Demokratların adayı Joe Biden, bir konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak, muhaliflere destek vererek Türkiye'deki iktidarı değiştirebilecekleri yönünde skandal sözlere imza atmıştı.

Joe Biden, ocak ayında yaptığı skandal konuşmasında şunları kaydetti:

"Bence ona (Erdoğan'a) çok farklı bir yaklaşım uygulamalıyız. Muhalif liderleri desteklediğimizi açıkça göstermemiz lazım. Parlamento'ya katkı sunmak isteyen Kürt toplumunu entegre etmek için... Bu iş bir süre iyi gidiyordu.

Bir yol haritamızın olduğunu açıkça göstermemiz lazım. Düşündüğümüz şeyle ilgili sesimizi yükseltmemiz lazım, bedel ödemeli. Nasıl çalışacaklarını anlamak için çevresinde F-15 savaş uçağı uçurdukları hava savunma sistemi olduğuna göre ona belli silahları satmaya devam edip etmeyeceğimiz konusunda bedel ödemeli.

"ERDOĞAN'I YENECEK DURUMA GELMELERİ İÇİN ONLARI GÜÇLENDİRMELİYİZ"

Yani çok endişeliyim. Ama benim yaptığım gibi onlarla doğrudan temasa geçip Erdoğan'ı yenecek duruma gelmeleri için hala var olan Türk liderliği unsurlarından daha fazla verim almalı ve onları güçlendirmeliyiz. Darbe ile değil, seçim süreci ile... Partisi, İstanbul'dan dışarı atıldı. Peki biz ne yapıyoruz? Burada oturup boyun eğiyoruz.

Yapacağım en son şey, ona Kürtler konusunda boyun eğmek olurdu. Kesinlikle en son şey. Ve onlara Kürtlerle ilgili olarak birkaç görüşmem oldu. O dönem henüz üzerlerine gitmiyorlardı.

Yani şunu göstermemiz lazım. Türkiye, Rusya'ya bağımlı olmayı istemek zorunda değil. Uzun bir zaman önce o elmadan bir ısırık aldılar. Ama şu ana kadar onlara davrandığımız şekilde davranmaya devam etmeyeceğimizi anlamak zorundalar. Yani çok endişeliyim. Hava üslerimiz ve onlara erişimimize dair de çok endişeliyim. Bence bölgedeki müttefiklerimizle bir araya gelerek, onun bölgedeki faaliyetlerini nasıl izole edeceğimizle ilgilenmek bizim için son derece fazla iş olacak.

Özellikle Doğu Akdeniz'de petrolle ilgili faaliyetleri ve görüşülmesi uzun sürecek olan çok sayıda başka şey... Ama cevabım 'evet, endişeliyim."

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Joe Biden'ın skandal sözlerine sert tepki: Darbe ile yapamadıklarını muhalefet ile yapmayı düşünüyorlar

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