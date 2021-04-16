Son Dakika! Erdoğan'dan Yunan Bakan'la yaşanan gerginlik için ilk yorum: Dışişleri Bakanımız haddini bildirdi

Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında Türkiye'yi hedef alan sözler sarf eden Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'a tepki gösteren Erdoğan, "Dışişleri Bakanımız orada haddini bildirdi" ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, dün Ankara'yı ziyaret eden Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile birlikte, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlediği ortak basın toplantısı gündeme bomba gibi düştü. Dostane bir havada başlayan ve iki bakanın da birbirlerine isimleriyle ve "dostum" diyerek hitap ettiği basın toplantısı, Çavuşoğlu'nun "Pozitif gündemle ilerlemeliyiz" diyerek söz hakkını Dendias'a vermesinden sonra yön değiştirdi.

TÜRKİYE'YE YÖNELİK SÖZLERİNE ÇAVUŞOĞLU'NDAN TOKAT GİBİ YANIT

Dendias'ın Türkiye'yi Yunanistan'ın egemenlik haklarını ihlal etmekle suçlaması ve "Yunanistan'ın Akdeniz'deki görüşleri malum. Siz bunları ilk defa duymuyorsunuz. Doğu Akdeniz'de bir şey olmuyormuş gibi davranamam. Türkiye uluslararası hukuka aykırı davranıyor" demesinin ardından Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı: "Maalesef ülkeme yönelik kabul edilemez ithamlarda bulundu. Öncelikle Türkiye'nin Yunanistan'ın egemenlik haklarını ihlal ettiğini söyledi. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Türkiye Cumhuriyeti, kendi haklarını özellikle Doğu Akdeniz ve Kıbrıs Türk haklarını korumaya muktedirdir. Attığımız adımlar da haklarımızı korumaya yöneliktir. Bu konuları kendi aramızda konuşma konusunda mutabık kaldığımız halde buraya gelip Türkiye'yi suçlarsanız, ben de bunların cevabını vermek durumundayım."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN İLK YORUM: DIŞİŞLERİ BAKANIMIZ HADDİNİ BİLDİRDİ

Cuma namazı çıkışında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu arasında yaşanan gerginliğe de değindi. Yunan Bakan'ın Türkiye'ye yönelik ifadelerine tepki gösteren Erdoğan, toplantıda yaşanan gerilim için "Dışişleri Bakanımız Çavuşoğlu, Yunan Bakan'a haddini bildirdi. Daha yumuşak olamazdı. Sayın bakanımızla görüşmeden önce ben kabul etmiştim görüşmemizde sıcak bir hava içerisinde görüştük. Ancak çok farklı bir noktaya kaydı. Dendias'ın tavrı karşısında haddini bildirdi. Gereken değerlendirmeyi yapmak suretiyle işi bitirmiş oldular. Türkiye-Yunanistan arasında başkalarını sokmayalım."ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"KKTC'de Kur'an-ı Kerim öğretiminde yetki tartışması ile ilgili olarak, Anayasa Mahkemesi Başkanının yapmış olduğu bu açıklamayı kabul etmemiz mümkün değil. Kuzey Kıbrıs bir Fransa değildir. Türkiye'de uygulamalar neyse uygulama safhasına geçmelidir. Oradaki bazı sendikaların attığı adımları bizim kabul etmemiz mümkün değildir. Anayasa Mahkemesi Başkanı bu yanlıştan dönmelidir. Bizim atacağımız adımlar farklı olacaktır.

KANAL İSTANBUL TEPKİSİ

Muhalefetin işi gücü bu ülkede hayırlı bir işin yapılmasının engellemek. Kanal üzerinden geçen köprülerin hayata geçmesi üzerine çalışıyoruz. Haziranda ilk köprünün adımını atacağız.