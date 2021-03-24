Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan feshedilen İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili mesaj: Kadın haklarını kağıtlarda arayanlar var

Büyük bir heyecanla başlayan AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde alınacak kararların yeni bir döneme giriş olarak değerlendiriliyor. Kongrede birçok konuya değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, son günlerde gündemi meşgul eden İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesiyle ilgili "Gündemimizde, kadınlarımızın haklarını korumayı vicdanlarda değil, kâğıtlarda arayanlara söyleyeceklerimiz var. Bizim gündemimizde ülkemizin ve milletimizin bugününe ve geleceğine dair her mesele var" sözlerine yer verdi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Salgın şartlarında, il kongrelerimiz gibi büyük kongremizi de, hem milletimizin, hem de bu salonda bir araya geldiğimiz sizlerin sağlığını düşünerek gerçekleştirmek durumundayız. Bu yüzden sadece birkaç başlık üzerinde kısaca duracak, diğer hususları, milletimizle bir araya geleceğimiz diğer vesilelere bırakacağız"

"YENİ YÜKSELİŞ AHDİMİZ VAR"

Hukuk ve ekonomi reformlarımızın uygulama programları var. Gündemimizde, aile, eğitim, kültür merkezli yeni milli uyanış ve yükseliş ahdimiz var. Dünyaya ve ülkemizin konumuna dair değerlendirmelerimiz var. Gündemimizde kızlarımızı dağa göndermek suretiyle arkasından da sahip çıktığını söyleyen namertler var.

YENİ ANAYASA GÜNDEMDE

Anayasa çalışmalarımızın tamamı, olağanüstü dönemlerde, olağanüstü şartların dayatmasıyla ve olağanüstü yöntemlerle yapılmıştır. Milletin tüm kalbiyle içinde olmadığı bu süreçlerde ortaya çıkan Anayasa metinleri de, daha ilk günden itibaren hep tartışılmalı olmuş, hep değişiklik talepleriyle karşı karşıya kalmıştır.

"AÇIK VE ŞEFFAF BİR SÜRECİN ÜRÜNÜ OLACAK"

Yeni Anayasa'nın özü, tüm değerleriyle, farklılıklarıyla, zenginlikleriyle, hayalleriyle 84 milyon vatandaşımızın tamamını içermelidir. Türkiye'nin bugün, yeni bir Anayasa için, hiç olmadığı kadar hazır olduğuna inanıyoruz. Bu çerçevede, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde, AK Parti Genel Merkezi'nde, akademi dünyasında, çeşitli sivil toplum kuruluşları nezdinde yürüyen, hepsini de yakından takip ettiğimiz çalışmalar var. Aynı şekilde diğer partilerin ve ilgili kuruluşların da benzer hazırlıkları olduğunu biliyoruz. Bunlar, önce ilkeler, sonra somut metinler düzeyinde belirli bir olgunluğa geldiğinde bir araya getirilecek ve milletimizin gözü önünde tartışmaya açılacaktır. Bir başka ifadeyle, yeni Anayasa, açık ve şeffaf bir sürecin ürünü olarak hazırlanacaktır".