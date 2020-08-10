Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz çağrısı: Akdeniz'de tüm ülkeler bir araya gelelim
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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz çağrısı: Akdeniz'de tüm ülkeler bir araya gelelim

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından Doğu Akdeniz konusunda önemli mesajlar verdi. Türkiye'nin hiç kimsenin meşru çıkarlarında gözü olmadığını belirten Erdoğan, Akdeniz ülkelerine çağrıda bulunarak, "Gelin bir araya gelelim. Herkesin hakkını koruyan bir formül bulalım" dedi.

10.08.2020 19:31 | Son Güncelleme: 10.08.2020 19:49

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Akdeniz ülkelerine bölgedeki meşru çıkarlar çerçevesinde çağrıda bulunan Erdoğan, "Akdeniz'deki tüm ülkeler olarak bir araya gelelim, herkes için kabul edilebilir herkesin hakkını koruyan bir formül bulalım" ifadelerini kullandı.

"YUNANİSTAN İLE MISIR ARASINDAKİ ANLAŞMANIN HUKUKİ TEMELİ YOKTUR"

Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma faaliyetlerinin Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ricası üzerine bir süre ertelendiğini anımsatan Erdoğan, "Ancak Yunan tarafı Mısır ile hiçbir hukuki temeli olmayan bir anlaşmaya yönelmiştir. Türkiye'nin hiç kimsenin hakkında, hukukunda gözü yoktur. Bizim tek talebimiz bize de aynı anlayışla yaklaşılmasıdır" dedi.

AKDENİZ ÜLKELERİNE ÇAĞRI

Erdoğan, Akdeniz ülkelerine çağrıda bulunarak, "Biz diyoruz ki gelin Akdeniz'deki tüm ülkeler olarak bir araya gelelim, herkes için kabul edilebilir herkesin hakkını koruyan bir formül bulalım. Sorunların hakkaniyetle çözümü için her zaman varız. Türkiye gibi 780 bin kilometrekarelik dev bir toprak parçasını görmezden gelip birkaç kilometrekarelik adalar üzerinden bizi sahillerimize hapsetme girişimine elbette rıza göstermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz çağrısı: Akdeniz'de tüm ülkeler bir araya gelelim

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