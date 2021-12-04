Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun Mersin mitingine gönderme: Topladığın kalabalık ortada, rakamlar elimizde
Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'teki açılış programından CHP'nin Mersin mitingine gönderme yaptı. Erdoğan, "Bu kadar kişiyi toplayamadın, rakamlar elimizde. Bir Mersin'deki kalabalığa bakın, bir de Siirt'e" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'te Zarova Barajı, Şirvan Köprüsü ve HES açılışında, CHP'nin Mersin mitingine göndermede bulundu. Erdoğan, "Buradan Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum, bırak kamu kurumlarını basıp memurları tehdit etmeyi de siyaset meydanında çık karşımıza. Mersin'de topladıkları kalabalık ortada, bir de Siirt'e baksınlar. Rakamlar elimizde" dedi.
"DEVLET KURUMLARINA RANDEVUSUZ GİDİLMEYECEĞİNİ ÖĞREN"
Kılıçdaroğlu'nun TÜİK'e gitmesini eleştiren Cumhurbaşkanı, "Randevusuz olarak gidip kapıda gösteri yaptı. Bay Kemal, devletin kurumlarına randevusuz gidilemeyeceğini öğren. Sen terör örgütleriyle omuz omuza gidebilirsin, onlara randevusuz da gidebilirsin ama devletin kurumları ciddidir, öyle rastgele gidemezsin" diye konuştu.
"SİYASET MEYDANINDA ÇIK KARŞIMIZA"
Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerine devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buradan Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum, bırak kamu kurumlarını basıp memurları tehdit etmeyi de siyaset meydanında çık karşımıza. Kılıçdaroğlu'nun parti içindeki meselesi bizi ilgilendirmez ama milletimizin değerlerine saldırır, ülkemizin çıkarlarına zarar verirse karşısında bizi bulur"" ifadelerini kullandı.
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