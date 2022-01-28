Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na yaptığı paylaşım nedeniyle 250 bin TL'lik tazminat davası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından "Sevgili halkım... Bu akşam saat 22.00'de sizlere önemli bir şey açıklayacağım" paylaşımında bulunarak akşam saatlerinde bir video yayınlamıştı. Kılıçdaroğlu, videoda yaptığı açıklamada 3 Nisan 2018'de açık ihale yapıldığını ve ihaleyi 3 milyar 198 milyon 743 bin 727 lira teklif veren firmanın kazandığını öne sürdü. Ancak Kılıçdaroğlu, ihalenin bu firmaya verilmediğini ve 6 milyar TL fazla fiyat biçilerek, iktidara yakın bir şirkete yeniden verildiğini ileri sürdü.

CUMHURBAŞKANLIĞI'NA HAKARETTEN SUÇ DUYURUSU

Bu iddianın ardından Kılıçdaroğlu'na sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalar nedeniyle, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan suç duyurusunda bulunuldu.

250 BİN LİRALIK TAZMİNAT DAVASI AÇILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 26.01.2022 tarihinde Twitter hesabı üzerinden paylaştığı video aracılığıyla mesnetsiz isnatlarda bulunarak Sayın Cumhurbaşkanımızın kişilik haklarını ağır bir şekilde ihlal etmiştir. Söz konusu açıklamaları nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Cumhurbaşkanına hakaret suçundan suç duyurusunda bulunulduğu gibi adı geçen aleyhine Ankara Asliye Hukuk Mahkemesine 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır."