Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı'ndan sonra Şuşa'yı ziyaret etmek istiyorum

Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndan sonra Azerbaycan tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Nevruz ateşini yaktığı Şuşa'yı ziyaret edeceğini açıkladı. Erdoğan, "Azerbaycan'ın yanında olmaya devam etmeliyiz. Ramazan Bayramı'ndan sonra Şuşa'yı ziyaret etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk Konseyi Devlet Başkanları Zirvesi'de önemli açıklamalarda bulundu. Gündemdeki pek çok konuya değinen Cumhurbaşkanı, açıklamalarının bir bölümünde Azerbaycan ile ilgili de mesajlar verdi.

"Tüm Azerbaycanlı kardeşlerimi Dağlık Karabağ'daki zaferleri için tebrik ediyorum. 44 gün süren destansı mücadele sonrasında 30 yıllık işgal son bulmuştur. Kolay değil. Her şeyden önce Dağlık Karabağ bölgesinde 67 camiden 63'ü yıkılmış, kiliseler de tarumar edilmiştir. 1918'de Azerbaycanlı kardeşlerimizin uğradıkları katliamın anıldığı gündür. Hiçbir zaman bizler Hocalı katliamını bir kenara koyamayız." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"ŞUŞA'DA YENİ BİR BAYRAM YAŞAYALIM"

"Karabağ'daki Türk mirasının korunması için tüm imkanlarla Azerbaycan'ın yanında olmaya devam etmemiz önem taşımaktadır. Temennimiz odur ki en kısa zamanda Ramazan Bayramı'ndan sonra Şuşa'yı ziyaret etmek suretiyle yeni bir bayram yaşayalım.

"KIBRIS TÜRKLERİNİ HAK ETTİĞİ KONUMA GETİRECEĞİMİZE İNANIYORUM"

Bir diğer konu da Türk dünyasının ayrılmaz parçası olan Kıbrıs Türkleri ile dayanışma sergilememiz kardeşlik gereğidir. Ambargoların kaldırılması için Kıbrıs Türküne yardımları esirgemeyeceğiniz inancındayım. Güç birliği yaparak Kıbrıs Türklerini hak ettiği konuma getireceğimize inanıyorum.

"KONSEYİMİZİ ULUSLARARASI BİR ÖRGÜT OLARAK ADLANDIRMANIN ZAMANI GELDİ"

Avrupa'ya kesintisiz bağlantıyı tesis etmemiz refahı artıracaktır. Bu alanda yürütülen çalışmalara ivme kazandırmalıyız. Yük taşımacılığı anlaşmasını sonuçlandırmak için müzakereleri hızlandırmakta fayda görüyorum. Artık konseyimizin uluslararası bir örgüt olarak adlandırmanın zamanı geldiğine inanıyorum. Dünyamızın karşı karşıya kaldığı değişimler, Türk Konseyi gibi iş birliği yapılarının önemini daha da artırıyor. Üçüncü ülkelerle iş birliği formatına dair kriterleri belirlemek amacıyla yapılan çalışmaların bir an evvel tamamlanması gerekiyor. Konseyimizin 8. Olağan Zirvesi'ni de sağlık şartları elverdiği ölçüde 12 Kasım 2021'de İstanbul'da düzenlemeyi ümid ediyoruz."

ALİYEV, NEVRUZ ATEŞİNİ ŞUŞA'DA YAKMIŞTI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva ve kızı Leyla Aliyeva ile Şuşa'nın güneyindeki Cıdır Ovası'nda, Nevruz ateşini yaktıktan sonra ulusa seslenmiş; "İşte o gün geldi. Bugün, Nevruz'u ülkemizin kültür başkenti Şuşa'da kutluyoruz. Bu, tarihi bir olaydır, büyük bir mutluluktur. Allah, Azerbaycan halkının dualarını işitti." ifadesini kullanmıştı.