Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da

09.12.2020 19:19 | Son Güncelleme: 09.12.2020 19:22
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da

Son dakika haberleri... Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

Azerbaycan'ın Ermenistan işgalindeki topraklarının kurtarılması dolayısıyla yarın düzenlenecek Zafer Geçidi Töreni'ne katılmak üzere başkent Bakü'ye gelen Erdoğan, havalimanından akşam yemeğine geçti.

Yemeğe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile İlham Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva da katıldı.

Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, akşam yemeğinin ardından konaklayacakları otele geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı otele gelişinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MİT Başkanı Hakan Fidan ve diğer yetkililer karşıladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

İlgili Haberler

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'a geldi
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'a geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gidiyor
Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Tüm Türk dünyası 30 yıllık haksızlığa son verilmesinin sevincini yaşıyor.
Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm Türk dünyası 30 yıllık haksızlığa son verilmesinin sevincini yaşıyor.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Ali Mahir Başarır Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Yıldız Tilbe Perihan Savaş İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Pierre Webo Sergen Yalçın Josef De Souza İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Psg Hakem Irkçılık Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 19:27:48. #1.14#
title