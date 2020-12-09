Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da

Son dakika haberleri... Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

Azerbaycan'ın Ermenistan işgalindeki topraklarının kurtarılması dolayısıyla yarın düzenlenecek Zafer Geçidi Töreni'ne katılmak üzere başkent Bakü'ye gelen Erdoğan, havalimanından akşam yemeğine geçti.

Yemeğe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile İlham Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva da katıldı.

Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, akşam yemeğinin ardından konaklayacakları otele geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı otele gelişinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MİT Başkanı Hakan Fidan ve diğer yetkililer karşıladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten