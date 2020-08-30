Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti sonrası Doğu Akdeniz mesajı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla, Atatürk'ün kabrini ziyaret etti. Erdoğan, ziyaret sonrası Anıtkabir defterine yazdığı mesajda "Doğu Akdeniz'deki haklarımızı savunmaya devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrini ziyaret etti. Erdoğan, ziyaret sonrası Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı mesajda son dönemde ilişkilerin gerildiği Yunanistan'la ilgili "Türkiye bilhassa Doğu Akdeniz'de tehdit, yıldırma ve şantaj diline boyun eğmeyecek uluslararası hukuktan ve ikili anlaşmalardan kaynaklanan haklarını savunmayı sürdürecektir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan ziyaret sonrası Anıtkabir defterine şunları yazdı:

"Aziz Atatürk,

Bağımsızlığımızın müjdecisi olan büyük zaferimizin 98. yıl dönümünde zatı alinizi ve aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yâd ediyoruz.

"100. YILIMIZA DAHA MÜREFFEH BİR ÜLKE OLARAK GİRMEKTE KARARLIYIZ"

Bizlere emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti'ni yüceltmek, güçlendirmek, muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne taşımak için çalışıyoruz.

Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023'e ekonomik, askeri, siyasi ve diplomatik bakımdan daha güçlü daha bağımsız, daha müreffeh bir ülke olarak girmekte kararlıyız.

"DOĞU AKDENİZ'DE ŞANTAJ DİLİNE BOYUN EĞMEYECEĞİZ"

Suriye'den Libya'ya Karadeniz'den Doğu Akdeniz'e enerjiden terörle mücadeleye kadar farklı sahalarda elde ettiğimiz başarılar ülkemizin hak ve menfaatlerini koruma konusundaki irademizin en net göstergesidir.

Türkiye bilhassa Doğu Akdeniz'de tehdit, yıldırma ve şantaj diline boyun eğmeyecek uluslararası hukuktan ve ikili anlaşmalardan kaynaklanan haklarını savunmayı sürdürecektir. Ruhun şad olsun."