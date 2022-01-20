Son Dakika: CHP'li Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle 50 bin TL tazminat ödeyecek

Son dakika: Ankara 35. Asliye Hukuk Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik kişilik haklarını ihlal eden ifadeleri nedeniyle CHP'li Engin Özkoç'un 50 bin TL tazminat ödemesine hükmetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde avukatı aracılığıyla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuş ve ayrıca 250 bin liralık tazminat davası açmıştı.

50 BİN TL MANEVİ TAZMİNAT ÖDEYECEK

Ankara 35. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilen karara göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik kişilik haklarını ihlal eden ifadeleri nedeniyle CHP'li Engin Özkoç'un 50 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmedildi.

NE OLMUŞTU?

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, önceki gün partisinin Kocaeli'de düzenlediği İl Danışma Kurulu Toplantısı'na katıldı. Özkoç, burada yaptığı konuşma sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı terör örgütüyle ilişkilendirerek sert ifadeler kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün, Özkoç'un konuşmalarında hakaret içeren ifadeler olduğunu belirterek 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

Olgun Kızıltepe olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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