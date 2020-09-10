Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri tepki çeken Fransa Cumhurbaşkanı Macron geri adım attı
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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri tepki çeken Fransa Cumhurbaşkanı Macron geri adım attı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri tepki çeken Fransa Cumhurbaşkanı Macron geri adım attı. Macron, "Türkiye ile iyi niyetle yeniden ilişki kurmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri tepki çeken Fransa Cumhurbaşkanı Macron geri adım attı
10.09.2020 22:07 | Son Güncelleme: 10.09.2020 22:14

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik, "Biz Avrupalılar, Türk halkına değil Erdoğan hükümetine karşı açık ve sert olmalıyız" sözleri tepki çeken Fransa Cumhurbaşkanı Macron, bir gün sonra çark etti.

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