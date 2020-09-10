Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri tepki çeken Fransa Cumhurbaşkanı Macron geri adım attı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri tepki çeken Fransa Cumhurbaşkanı Macron geri adım attı. Macron, "Türkiye ile iyi niyetle yeniden ilişki kurmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik, "Biz Avrupalılar, Türk halkına değil Erdoğan hükümetine karşı açık ve sert olmalıyız" sözleri tepki çeken Fransa Cumhurbaşkanı Macron, bir gün sonra çark etti.