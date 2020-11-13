Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 41. Komando Tugay Komutanlığı Sancak Verme Töreni'ne katıldı
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 41. Komando Tugay Komutanlığı Sancak Verme Töreni'ne katıldı

13.11.2020 12:34 | Son Güncelleme: 13.11.2020 12:41

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 41. Komando Tugay Komutanlığı Sancak Verme Töreni'ne katıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorlu ilçesindeki 105. Topçu Alay Komutanlığında düzenlenecek 41. Komando Tugay Komutanlığı Sancak Verme Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 41. Komando Tugay Komutanlığı Sancak Verme Töreni'ne katıldı

TEKİRDAĞ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorlu ilçesindeki 105. Topçu Alay Komutanlığında düzenlenecek 41. Komando Tugay Komutanlığı Sancak Verme Töreni'ne katıldı.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 41. Komando Tugay Komutanlığı Sancak Verme Töreni'ne katıldı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 41. Komando Tugay Komutanlığı Sancak Verme Töreni'ne katıldı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 41. Komando Tugay Komutanlığı Sancak Verme Töreni'ne katıldı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 41. Komando Tugay Komutanlığı Sancak Verme Töreni'ne katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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