Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 41. Komando Tugay Komutanlığı Sancak Verme Töreni'ne katıldı
13.11.2020 12:34 | Son Güncelleme: 13.11.2020 12:41
Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 41. Komando Tugay Komutanlığı Sancak Verme Töreni'ne katıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorlu ilçesindeki 105. Topçu Alay Komutanlığında düzenlenecek 41. Komando Tugay Komutanlığı Sancak Verme Töreni'ne katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 41. Komando Tugay Komutanlığı Sancak Verme Töreni'ne katıldı
TEKİRDAĞ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorlu ilçesindeki 105. Topçu Alay Komutanlığında düzenlenecek 41. Komando Tugay Komutanlığı Sancak Verme Töreni'ne katıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı