Cumartesi Anneleri davasında reddi hakim talebi reddedildi
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Cumartesi Anneleri davasında reddi hakim talebi reddedildi

Cumartesi Anneleri davasında reddi hakim talebi reddedildi
Demirören Haber Ajansı / Büşra Çoban - Haberler | Güncel

"CUMARTESİ Anneleri" olarak bilinen grubun 700'üncü buluşmasında, yasağa rağmen toplandıkları gerekçesiyle 46 kişinin "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" suçunda 3'er yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada, avukat reddi hakim talebinde bulundu.

"CUMARTESİ Anneleri" olarak bilinen grubun 700'üncü buluşmasında, yasağa rağmen toplandıkları gerekçesiyle 46 kişinin "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" suçunda 3'er yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada, avukat reddi hakim talebinde bulundu. Reddi hakim talebinin reddedilmesi üzerine, avukatlar duruşma salonunu terk etti.  İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya bazı sanıklar ile avukatları katıldı. Bazı sanıkların avukatı olan Metin İriz, hakimin tarafsızlığını ve bağımsızlığını yitirdiğini ileri sürerek, reddi hakim talebinde bulundu. Heyet talebi reddetti ve duruşmanın devam edilmesine karar verdi. Bunun üzerine avukatlar salonu terk etti. Duruşma ertelendi. İddianamede 25 Ağustos 2018'deki eyleme ilişkin 46 şüphelinin 6'şar aydan 3'er yıla kadar hapisleri isteniyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Büşra Çoban

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