Son dakika... ÇÜ Rektörü Tuncel'den trafik kazasında yaralanan öğrenciye ziyaret

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörü Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel, kız öğrenci yurdu önündeki kazada yaralanan öğrenciyi tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde tedavi gören öğrenciye ve ailesine geçmiş olsun dileklerini ileten Tuncel, sağlık durumuyla ilgili de doktorlardan bilgi aldı.

Tuncel'e ziyaretinde Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Başhekim Prof. Dr. Murat Gündüz ve başhekim yardımcıları da eşlik etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tuncel, öğrencinin sağlık durumunun iyiye gittiğini belirterek, kazada can kaybının yaşanmamasının teselli olduğunu kaydetti.

Tuncel, kazanın yaşandığı yolda üst geçit yapılması gerektiğini işaret ederek, "Kazayla ilgili olarak Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemizle, üst geçit yapılması konusunda istişareler yaptık, girişimlerde bulunduk. Yerel yönetimlerimizin de bu konudaki hassasiyetlerini biliyoruz ve destek vereceklerini ümit ediyoruz. Tek tesellimizin can kaybının olmadığı bu kazanın son olması temennisiyle, öğrencimizin bir an önce iyileşip yeniden aramıza dönmesini diliyorum." ifadesini kullandı.

Öğrenci ve çalışanlarının güvenliklerine önem verdiklerini anlatan Prof. Dr. Tuncel, kampüs alanı içerisindeki "kör noktaların" Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) ile denetlenmesi için de Valilik ile ortak çalışma içerisinde olduklarını bildirdi.

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