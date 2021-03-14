Son dakika haberi: Otomobilin çarptığı kadın öldü, oğlu ve kardeşi yaralandı

Çorum'da otomobilin çarptığı kadın öldü, oğlu ve kardeşi yaralandı.

Buharaevler 6. Cadde'de bir marketten alışveriş yaptıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Tütüncü (41), oğlu Engün Tütüncü (7) ve kardeşi Mustafa Aksu'ya henüz sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı.

Sürücünün çarpıp kaçtığı kazada Ayşe Tütüncü hayatını kaybetti, Engün Tütüncü ve Mustafa Aksu yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar 112 Acil servis ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan sürücünün yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan