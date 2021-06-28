Son dakika... Çocuklardan örnek davranış... Sokak hayvanları için limonata yapıp satıyorlar
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Son dakika... Çocuklardan örnek davranış... Sokak hayvanları için limonata yapıp satıyorlar

İhlas Haber Ajansı / Burak Türker - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Çocuklardan örnek davranış... Sokak hayvanları için limonata yapıp satıyorlar Bursa'da minik çocuklar sokak hayvanlarını beslemek için evlerinde limonata yapıp satıyor.

Çocuklardan örnek davranış... Sokak hayvanları için limonata yapıp satıyorlar

BURSA - Bursa'da minik çocuklar sokak hayvanlarını beslemek için evlerinde limonata yapıp satıyor.

Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi'nde yaşayan 10 çocuk, sokak hayvanları için iyilik hareketi başlattı. Mahallelerinde bulunan sokak hayvanlarını beslemek için kolları sıvayan minik çocuklar konuyu ailelerine açtı. Ailelerin de desteğiyle minik çocuklar evlerinde limonata yapıp satmaya başladı. Yaptıkları limonatayı oturdukları sitenin bahçesinde sıcaktan bunalan vatandaşlara satan çocuklar; kazandıkları parayla sokak hayvanlarına mama alacaklarını açıkladılar.

Hayvanları çok sevdiklerini ifade eden çocuklar, "Biz mahallemizde bulunan hayvanları çok seviyoruz. Onları beslemek için "ne yapabiliriz" diye düşünürken aklımıza bu geldi. Evlerimizde limonata yapıp oturduğumuz sitenin bahçesinde satıyoruz. Buradan kazandığımız parayla mama alıp sokak hayvanlarını besliyoruz" dediler.

Son dakika... Çocuklardan örnek davranış... Sokak hayvanları için limonata yapıp satıyorlar
Son dakika... Çocuklardan örnek davranış... Sokak hayvanları için limonata yapıp satıyorlar
Son dakika... Çocuklardan örnek davranış... Sokak hayvanları için limonata yapıp satıyorlar
Son dakika... Çocuklardan örnek davranış... Sokak hayvanları için limonata yapıp satıyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Burak Türker

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