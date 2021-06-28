Son Dakika | Çocuk Cerrahı Osman Zeki Karakuş, çalışmalarını Gaziantep'te sürdürecek

Son dakika habere göre Çocuk Cerrahı Doç. Dr. Osman Zeki Karakuş, Sanko Üniversitesi Hastanesi'nde hasta kabulüne başladı.

Çocuk Cerrahı Doç. Dr. Osman Zeki Karakuş, Sanko Üniversitesi Hastanesi'nde hasta kabulüne başladı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, dünyada geleneksel tek port kapalı (laparoskopik) yöntemle kasık fıtığı onarımını geliştiren Karakuş, çalışmalarını Gaziantep'te sürdürecek.

0 ila 18 yaş arasındaki bebek, çocuk ve ergenlerin doğumsal ve sonradan kazanılmış cerrahi hastalıklarında güncel bilgi ve deneyimi bulunan Karakuş, özellikle kapalı yöntemle ameliyatlarda (torakoskopi, bronkoskopi, laparoskopi, sistoskopi, üreterorenoskopi, özefagoskopi, gastroskopi gibi endoskopik cerrahi işlemler) geniş bir tecrübeye sahip.

Konvansiyonel (geleneksel) tek port laparoskopik (kapalı) cerrahinin dünyada ve Türkiye'de sadece birkaç merkezde uygulanabildiği belirtilen açıklamada, tek bir kesi ile sadece göbekten girilerek yapılan bu yöntemle apandisit, kadınlarda yumurtalık kistleri, erkeklerde varikosel, meckel divertikülü ve kasık fıtığı ameliyatlarının görünür iz olmadan yapılabildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal