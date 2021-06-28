Son Dakika | Çocuk Cerrahı Osman Zeki Karakuş, çalışmalarını Gaziantep'te sürdürecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Çocuk Cerrahı Osman Zeki Karakuş, çalışmalarını Gaziantep'te sürdürecek

Son Dakika | Çocuk Cerrahı Osman Zeki Karakuş, çalışmalarını Gaziantep'te sürdürecek
Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal - Haberler | Sağlık

Son dakika habere göre Çocuk Cerrahı Doç. Dr. Osman Zeki Karakuş, Sanko Üniversitesi Hastanesi'nde hasta kabulüne başladı.

Çocuk Cerrahı Doç. Dr. Osman Zeki Karakuş, Sanko Üniversitesi Hastanesi'nde hasta kabulüne başladı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, dünyada geleneksel tek port kapalı (laparoskopik) yöntemle kasık fıtığı onarımını geliştiren Karakuş, çalışmalarını Gaziantep'te sürdürecek.

0 ila 18 yaş arasındaki bebek, çocuk ve ergenlerin doğumsal ve sonradan kazanılmış cerrahi hastalıklarında güncel bilgi ve deneyimi bulunan Karakuş, özellikle kapalı yöntemle ameliyatlarda (torakoskopi, bronkoskopi, laparoskopi, sistoskopi, üreterorenoskopi, özefagoskopi, gastroskopi gibi endoskopik cerrahi işlemler) geniş bir tecrübeye sahip.

Konvansiyonel (geleneksel) tek port laparoskopik (kapalı) cerrahinin dünyada ve Türkiye'de sadece birkaç merkezde uygulanabildiği belirtilen açıklamada, tek bir kesi ile sadece göbekten girilerek yapılan bu yöntemle apandisit, kadınlarda yumurtalık kistleri, erkeklerde varikosel, meckel divertikülü ve kasık fıtığı ameliyatlarının görünür iz olmadan yapılabildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal

Karnında 4 kilogramlık tümör bulunan Suriyeli Muhammed Türkiye'de şifa buldu
Karnında 4 kilogramlık tümör bulunan Suriyeli Muhammed Türkiye'de şifa buldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Meral Akşener Mustafa Varank Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Şevval Şahin Haluk Bilginer Mohammed Al Saloussi
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Emre Kocadağ Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika | Çocuk Cerrahı Osman Zeki Karakuş, çalışmalarını Gaziantep'te sürdürecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.6.2021 14:09:51. #1.14#

title