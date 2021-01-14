Son dakika... "Çizgi Roman" ve "Çocuk Kitabı İllüstrasyonu" yarışması

Gelen son dakika haberlerine göre Çalışma alanı yeni ödüllerle genişletilen Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması'nda; "Ulusal Çizgi Roman" Ödülü ve "Ulusal Çocuk Kitabı İllüstrasyonu" Ödülü için başvurular başladı.

Çalışma alanı yeni ödüllerle genişletilen Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması'nda; "Ulusal Çizgi Roman" Ödülü ve "Ulusal Çocuk Kitabı İllüstrasyonu" Ödülü için başvurular başladı.

Aydın Doğan Vakfı'dan yapılan açıklamada, "Toplumlararası uzlaşmayı, sevgiyi, dostluğu, özgürlüğü ve barışı karikatür ile yayma hedefiyle düzenlenen Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması kapsamında geçtiğimiz sene ilk kez 'Ulusal Çizgi Roman' ve 'Ulusal Çocuk Kitabı İllüstrasyonu' ödülleri de verilmişti" diye anımsatıldı ve eklendi:

"Aydın Doğan Ulusal Çizgi Roman Ödülü ve Aydın Doğan Ulusal Çocuk Kitabı İllüstrasyonu Ödülü için başvurular, bu sene 1 Mart 2021 tarihine kadar yapılabiliyor. "Başvuru formu ve katılım koşulları detaylarına Aydın Doğan Vakfı resmi web sitesi üzerinden ulaşılabiliyor."Çalışmalarına yeni fırsatlar ekleyerek, sanat ve yaratıcılık alanına desteğini artıran Aydın Doğan Vakfı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi iş birliğiyle bu yeni alanların gelişmesi için olanaklar yaratmayı, deneyimli jüri üyeleri ile ödül kazananları arasında etkileşim sağlamayı, çocuk kitabı ve çizgi roman alanlarında üretiminin ulusal düzeyde desteklenmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor." (Fotoğraflı)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı