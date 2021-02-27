Son Dakika | Cinsel taciz şüphelisi, güvenlik kamerası görüntülerinden yakalandı

Son dakika gündem haberi: OSMANİYE'de, farklı zamanlarda 4 kadına cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

OSMANİYE'de, farklı zamanlarda 4 kadına cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. 17 yaşındaki şüphelinin yürüyerek evine dönen kadını elle taciz ettiği görüntüler ise kameraya yansıdı.

?İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği Ekipleri, Raufbey, Adnan Menderes ve Mimar Sinan mahallelerinde meydana gelen 4 ayrı cinsel taciz olayıyla ilgili çalışma başlattı. Mağdurların ifadelerine başvuran, bölgelerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin kimliğini belirledi. İsmi açıklanmayan şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Aynı suçtan kaydı bulunan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL