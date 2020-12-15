Son Dakika | Cinsel istismar hükümlüsü ve FETÖ şüphelisi eski polis yakalandı
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Son Dakika | Cinsel istismar hükümlüsü ve FETÖ şüphelisi eski polis yakalandı

15.12.2020 16:42 | Son Güncelleme: 15.12.2020 16:46
Son Dakika | Cinsel istismar hükümlüsü ve FETÖ şüphelisi eski polis yakalandı

Son dakika haberler: YOZGAT'ta polis ekipleri, 'çocuğa cinsel istismar' suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve FETÖ üyeliğinden aranan eski polis H.D.'yi (37) düzenlenen operasyonla yakaladı.

YOZGAT'ta polis ekipleri, 'çocuğa cinsel istismar' suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve FETÖ üyeliğinden aranan eski polis H.D.'yi (37) düzenlenen operasyonla yakaladı. Tutuklanan H.D., cezaevine gönderildi.

Eskişehir'de 'sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Tokat 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'nce FETÖ üyeliği suçundan da aranan firari eski polis H.D., Yozgat'ta polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla Bahçeşehir Mahallesi'ndeki evinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Son Dakika | Cinsel istismar hükümlüsü ve FETÖ şüphelisi eski polis yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun GÖKÇEOĞLU

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