Çığlık çığlığa balkona çıkıp korkuluklardan sarkan kadın aşağıya düştü! O anlar anbean kaydedildi
Mersin'de kaldığı pansiyonun balkonuna çıkarak korkuluklardan sarkan ve çığlık atan bir kadın, ikinci kattan düşerek önce alt kattaki balkonun camına çarptı, sonra da bahçeye düşerek ağır yaralandı. Çevredeki bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde aynı kattaki bir gencin kadını yukarı çekmeye çalıştığı da görülüyor.
YENİŞEHİR (DHA) - Yenişehir ilçesi Çitlikköy Mahallesi Üniversite Caddesi üzerinde iki katlı pansiyonun son katında kalan Dilek D., çığlık atarak balkona çıktı. Balkon korkuluklarından sarkarak atlama girişiminde bulunan kadın, daha sonra kendini tekrar yukarıya çekti.
ALT KATTAKİ BALKON CAMINA ÇARPARAK BAHÇEYE DÜŞTÜ
Bir süre sonra yeniden kendini balkondan sarkıtan Dilek D.'yi, katta bulunan bir genç yukarı çekmeye çalıştı. Bir süre asılı kalan kadın önce alt kattaki balkon camına çarptı, ardından metrelerce yükseklikten bahçedeki ağaçların üzerine düşerek ağır yaralandı. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Dilek D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
ÇEVREDEKİ VATANDAŞ TARAFINDAN CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ
Öte yandan olay anı, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; bir kadının bağırarak pansiyonun balkonuna çıktığı ve atlama girişiminde bulunduğu görüldü. Bu sırada balkona çıkan bir kişinin, kadını yukarıya çekmeye çalıştığı görüntüde yer aldı. Ancak, kısa süre sonra kadın ikinci kattan ağaçların üzerine düştü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.