Son Dakika: Kılıçdaroğlu'ndan, içeri alınmadığı MEB'in önünde zehir zemberek sözler: Bu şeytanlarla hesaplaşmak boynumun borcu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün partisinin genel merkezinde, KPSS'den yüksek puan almalarına rağmen mülakatlarda aldıkları düşük puan nedeniyle atanamayan öğretmenlerle bir araya gelmişti. Mülakat yüzünden atanamayan öğretmenlere destek veren Kılıçdaroğlu, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, bugün Milli Eğitim Bakanlığı'na gideceğini duyurmuştu.

SAAT 13.00'TE BAKANLIĞIN KAPISINDA YER ALDI

Bakanlıktan randevu verilmediğini belirten CHP lideri, "Bu milletin çocuklarının hakları mülakatlarda gasp edildi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan randevu talebime hala dönülmedi. @tcmeb yarın saat 13.00'te görüşmek üzere." ifadelerinin ardından bugün tam da dediği saatte Milli Eğitim Bakanlığı'nın önünde hazır bulundu.

KAPIYI ZİNCİRLEDİLER

Kılıçdaroğlu'nun Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) binasına gideceği haberinin ardından bakanlığın kapısına zincirli kilit vurulması dikkat çekti.

"BU MEMLEKETE YAZIKTIR"

İçeriye alınmayan CHP lideri, kendisini bekleyen gazetecilere açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Bir haksızlık bir hukuksuzluk varsa, bir kişinin hakkı gasp ediliyorsa, bu gasp edilme sarayın talimatıyla yapılıyorsa buna karşı çıkmak benim en öncelikli görevimdir. Adam kayırmacılık oluyorsa buna karşı çıkmak benim boynumun borcudur. KPSS'de 80 puan alan, 90 puan alan, 95 puan alan evlatlarımızın sözlü mülakatlarda elendiğini gördük. Onlarla konuştuk. Yazıktır, günahtır. Bu ülkeye, bu memlekete yazıktır, günahtır.

"EVLATLARIMIZA HAKSIZLIK VAR"

TÜGVA'DAN TÜRGEV'den gelen listeler üzerine mi bu kararlar alındı? Burada haksızlık var, evlatlarımıza haksızlık var. Bir anne babanın evladını sınavlara nasıl hazırladığını bilmeyenimiz var mı? Haksızlık karşısında vicdanı sızlayan 84 milyon adına sesleniyorum. Benzer olaylar geçmişte olduğunda haksızlığa uğrayanlar Danıştay'a gittiler, davalarını açtılar. Danıştay kararında deniyor ki; verilen puanlar hayatın olağan akışına aykırıdır. Haksızlığa uğradığını düşünen bütün vatandaşlara her türlü hukuki desteği vereceğiz.

"BU ŞEYTANLARLA HESAPLAŞMAK BOYNUMUN BORCUDUR"

Haksızlık yapanlar görecekler, haksızlık yapanlarla nasıl hesaplaşacağımızı görecekler. Dürüst bürokratlar başımızın üstüne. Onlara daha önce de söyledim. Haksızlıkların altına imza atmayın dedim. Haksızlıklar karşısında susan dilsiz şeytandır. Bu şeytanlarla hesaplaşmak benim boynumun borcudur" dedi.

BAKAN ÖZER: EMRİVAKİ GÖRÜŞME TALEBİNİ KARŞILAMAMIZ BEKLENMESİN

Öğleden önce bir açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı açıklamada "Bakanlığımızın kapıları herkese açık. Kamuoyunu yanlış yönlendirerek maksadını aşan, emrivaki şekilde yapılacak görüşme talebini karşılamamız beklenmesin." ifadelerine yer verdi.

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