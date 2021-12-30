Son Dakika: Kılıçdaroğlu'ndan, içeri alınmadığı MEB'in önünde zehir zemberek sözler: Bu şeytanlarla hesaplaşmak boynumun borcu - Haberler
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Son Dakika: Kılıçdaroğlu'ndan, içeri alınmadığı MEB'in önünde zehir zemberek sözler: Bu şeytanlarla hesaplaşmak boynumun borcu

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel

Son dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu dün yaptığı, "Saat 13.00'te görüşmek üzere" açıklamasının ardından bugün Milli Eğitim Bakanlığı'na gitti. İçeri alınmayan ve kapıda konuşma yapan Kılıçdaroğlu, "Evlatlarımızın hakkı yeniyor. Bu şeytanlarla hesaplaşmak boynumun borcu" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün partisinin genel merkezinde, KPSS'den yüksek puan almalarına rağmen mülakatlarda aldıkları düşük puan nedeniyle atanamayan öğretmenlerle bir araya gelmişti. Mülakat yüzünden atanamayan öğretmenlere destek veren Kılıçdaroğlu, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, bugün Milli Eğitim Bakanlığı'na gideceğini duyurmuştu.

Bakanlıktan randevu verilmediğini belirten CHP lideri, "Bu milletin çocuklarının hakları mülakatlarda gasp edildi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan randevu talebime hala dönülmedi. @tcmeb yarın saat 13.00'te görüşmek üzere." ifadelerinin ardından bugün tam da dediği saatte Milli Eğitim Bakanlığı'nın önünde hazır bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) binasına gideceği haberinin ardından bakanlığın kapısına zincirli kilit vurulması dikkat çekti.

Son Dakika: Kılıçdaroğlu'ndan, içeri alınmadığı MEB'in önünde zehir zemberek sözler: Bu şeytanlarla hesaplaşmak boynumun borcu

İçeriye alınmayan CHP lideri, kendisini bekleyen gazetecilere açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Bir haksızlık bir hukuksuzluk varsa, bir kişinin hakkı gasp ediliyorsa, bu gasp edilme sarayın talimatıyla yapılıyorsa buna karşı çıkmak benim en öncelikli görevimdir. Adam kayırmacılık oluyorsa buna karşı çıkmak benim boynumun borcudur. KPSS'de 80 puan alan, 90 puan alan, 95 puan alan evlatlarımızın sözlü mülakatlarda elendiğini gördük. Onlarla konuştuk. Yazıktır, günahtır. Bu ülkeye, bu memlekete yazıktır, günahtır.

TÜGVA'DAN TÜRGEV'den gelen listeler üzerine mi bu kararlar alındı? Burada haksızlık var, evlatlarımıza haksızlık var. Bir anne babanın evladını sınavlara nasıl hazırladığını bilmeyenimiz var mı? Haksızlık karşısında vicdanı sızlayan 84 milyon adına sesleniyorum. Benzer olaylar geçmişte olduğunda haksızlığa uğrayanlar Danıştay'a gittiler, davalarını açtılar. Danıştay kararında deniyor ki; verilen puanlar hayatın olağan akışına aykırıdır. Haksızlığa uğradığını düşünen bütün vatandaşlara her türlü hukuki desteği vereceğiz.

Haksızlık yapanlar görecekler, haksızlık yapanlarla nasıl hesaplaşacağımızı görecekler. Dürüst bürokratlar başımızın üstüne. Onlara daha önce de söyledim. Haksızlıkların altına imza atmayın dedim. Haksızlıklar karşısında susan dilsiz şeytandır. Bu şeytanlarla hesaplaşmak benim boynumun borcudur" dedi.

Öğleden önce bir açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı açıklamada "Bakanlığımızın kapıları herkese açık. Kamuoyunu yanlış yönlendirerek maksadını aşan, emrivaki şekilde yapılacak görüşme talebini karşılamamız beklenmesin." ifadelerine yer verdi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun 'Saat 13.00'te oradayım' sözlerine Milli Eğitim Bakanı Özer'den yanıt: Emrivaki talebini karşılamamız beklenmesin

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Yorumlar (12)
UĞUR BOSTANCI:yaw arkadaş devletin kurumuna sen nasıl emri vakiyle girmye çalışıyorsun bi, destur iste bide devlet yönetmeye aday olacaksınız Cevap Yaz 11 10 Yayından Kaldır
Mazmahor:Adam kpss yi kazanmış sicili temiz sağlığıda elverişliyse yap atamasını illa mülakat gerekiyorsa siyaset üstü bağımsız bir kurul yapsın sorulan sorular daha sonra kamuya açıklansın herşey şeffaf olsun.Bu devlet hepimizin kimsenin babasının çiftliği değil. Cevap Yaz 2 13 Yayından Kaldır
mesut:Muhalif olmak istemediğin yere zorla girmeye çalışmak değildir. Dünyanın her yerinde bunun adı zorbalıktır. Chp'ye adam gibi bir genel başkan lazım artık. Sen bütün seçimleri kaybettin hala o koltukta oturuyorsun. Önce sen kapıları aç Kemal bey. Yeni birine fırsat ver. Cevap Yaz 8 4 Yayından Kaldır
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