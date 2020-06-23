Son Dakika: CHP'li Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı
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Son Dakika: CHP'li Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı

Son dakika: Balıkesir'in Erdek ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, Yargıtay'ın hakkında verilen hapis cezası kararını onamasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından tedbiren görevinden uzaklaştırıldı.

Son Dakika: CHP'li Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı
23.06.2020 12:18 | Son Güncelleme: 23.06.2020 12:28

Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı'nın 1 yıl 15 günlük hapis cezasının Yargıtay tarafından onanması ve kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle belediye başkanlığının düşmesinin ardından İçişleri Bakanlığı da Sarı hakkında karar verdi.Hüseyin Sarı hakkında verilen karar Balıkesir Valiliği tarafından duyuruldu.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, ilçede mülkiyeti belediyeye ait olan ve üzerinde benzinlik bulunan gayrimenkul için "akaryakıt istasyonu yapılması ve intifa hakkı ihalesi" ile "akaryakıt istasyonu kiralama ihalesi" düzenlendiği bildirildi.

YARGITAY HAPİS CEZASINI ONAYLADI

Bandırma Ağır Ceza Mahkemesince, her iki ihalede serbest rekabet ortamının kasıtlı olarak engellenerek sonucu süreç başlamadan belli olacak şekilde planlama yapıldığı ve ihalelerin tek katılımcı ile gerçekleştirilerek planlandığı şekilde sonuçlandırıldığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı'nın ihaleye fesat karıştırma suçu kapsamında 1 yıl 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği ve bu kararın Yargıtay 5. Ceza Dairesinin 20 Mayıs 2020 tarihli kararıyla onandığı anlaşılmıştır.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI

Belediyenin önemli bir taşınmazı ile ilgili iki ayrı ihale süreci konusunda bizzat mahkeme kararıyla tespit yapılması ve bu kararın onanması üzerine adı geçen Belediye Başkanı, Anayasa'nın 127'nci maddesinin 4'üncü fıkrası ile Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmıştır."

Güncel Manşet

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