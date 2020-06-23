Son Dakika: İstinaf mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezalarını onadı
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Son Dakika: İstinaf mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezalarını onadı

Son dakika: CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun toplam 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezası onandı.

Son Dakika: İstinaf mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezalarını onadı
23.06.2020 17:22 | Son Güncelleme: 23.06.2020 17:33

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na silahlı terör örgütü propagandası yapmak, Kamu görevlisine hakaret, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılamak, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik suçlarından İstanbul 37 . Ağır Ceza Mahkemesi tarafın verilen karar istinaf incelemesi sonucunda onandı.

5 AYRI SUÇTAN 9 YIL 8 AY 20 GÜN HAPİS CEZASI

Habertürk Muhabiri Arzu Kaya'nın haberine göre, 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi tarafından usul ve esas yönünden isabetli bulundu. Yargıtay'a temyiz yolu açık olmak üzere karar verildi. Kaftancıoğlu'na 5 ayrı suçtan 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası verilmişti.

Güncel Manşet

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