Son Dakika! CHP'de Kurultay Tartışması Sürüyor: İmzaları Perşembe Günü Genel Merkez'e Teslim Edeceğiz

Kurultay talebinde bulunanların imzaları CHP Genel Merkezi'ne teslimi için bir haftalık süreleri bulunuyor.CHP PM üyesi Gaye Usluer, sürecin tamamlanmasına ilişkin yaptığı açıklamada, olağanüstü kurultayın toplanması için yeterli sayıda imzanın toplandığını açıkladı.

6 AĞUSTOS'A KADAR İMZALARIN GENEL MERKEZE SUNULMASI GEREKİYOR

Tüzük gereği verilen bir haftalık süre, toplanan imzaların ulaştırılması, tasnifi, derlenmesi ve sunuma hazır hale getirilmesi için tanınıyor. 6 Ağustos Pazartesi gününe kadar imzaların parti genel merkezine sunulması gerekiyor.

İMZALAR GENEL MERKEZ TARAFINDAN İNCELENECEK

Olağanüstü kurultay talebiyle imza toplayanların bu imzaları Genel Merkeze ulaştırmasıyla süreç tamamlanmış olacak. Teslim edilen imzalar Genel Merkez tarafından incelenecek.

İMZALARIN 45 GÜN İÇERİSİNDE TOPLANMASI GEREKİYOR

Değerlendirme sonunda yeterli çoğunluk olan 625 imzaya ulaşılması durumunda ise Genel Merkezin 45 gün içerisinde kurultayı toplaması gerekiyor.

"İMZALARI PERŞEMBE GÜNÜ GENEL MERKEZİMİZE TESLİM EDECEĞİZ"

CHP PM Üyesi Gaye Usluer sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bugün saat 17.30'da imza verme işlemi sona ermiştir. Noter Tasdikli yeterli sayıda imzayı birleştirerek Perşembe günü Genel Merkezimize teslim edeceğiz. Değisim ve UmutKurultayı'na destekveren tüm Delegelerimize yürekten teşekkür ederiz." dedi.

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ise, "Bugün saat 17.30'da imza verme işlemi sona ermiştir. Noter Tasdikli yeterli sayıda imzayı birleştirerek Perşembe günü Genel Merkezimize teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.