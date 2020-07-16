Son Dakika: CHP, çoklu baro yasasının iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu Son dakika: CHP, çoklu baro yasasının iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yaptı. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Başvurumuzun kabul edileceğine %100 inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. CHP, kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte yasanın iptali istemiyle AYM'ye başvurdu. Başvuruyu CHP Grup Başkanvekili Engin Altay yaptı.

İNFAZ YASASININ İPTALİ İÇİN YAPILAN BAŞVURU DA BUGÜN ELE ALINACAK

Yüksek mahkeme bugün CHP'nin infaz yasası için yaptığı başvuruyu da ele alacak. CHP, cezaevlerinden yaklaşık 90 bin kişinin tahliye edilmesini sağlayan İnfaz Düzenlemesine İlişkin Kanun'un iptali ve yürürlüğünün durdurulmasını istemişti.

CHP'nin yasanın şekli yönünden yaptığı iptal başvurusunun ilk incelemesini tamamlayan Anayasa Mahkemesi, iptal istemini bugün esastan görüşerek karara bağlayacak.

İnfaz Yasasının bazı maddelerinin af sonucu doğurduğunu savunan CHP, meclisteki oylama sırasında Anayasa'nın öngördüğü beşte üç çoğunluk oyu şartının yerine getirilmediği için düzenlemenin şekil yönünden iptalini istemişti.

CHP, bu başvurunun ardından yeni İnfaz Yasasının 14 maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle bir başvuru daha yapmıştı. Bu başvurunun da ilk incelemesini tamamlayan Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, iptal istemini daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşecek.