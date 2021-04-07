Son dakika: Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, "ayrılıkçıların" ülkedeki gösterileri istismarına izin vermeyeceklerini söyledi
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Son dakika: Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, "ayrılıkçıların" ülkedeki gösterileri istismarına izin vermeyeceklerini söyledi

Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu - Haberler | Güncel
Son dakika: Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, 'ayrılıkçıların' ülkedeki gösterileri istismarına izin vermeyeceklerini söyledi

Gelen son dakika haberlerine göre Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, "Hirak" adı verilen protesto hareketinin yürüyüşlerinin "terörizme yakın referanslı yasa dışı hareketlerce" istismar edilmesine müsamaha gösterilmeyeceğini söyledi.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, "Hirak" adı verilen protesto hareketinin yürüyüşlerinin "terörizme yakın referanslı yasa dışı hareketlerce" istismar edilmesine müsamaha gösterilmeyeceğini söyledi.

Tebbun başkanlığındaki Yüksek Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada,"Konseyde, haftalık yürüyüşlerden yararlanarak teröre yakın referanslı ayrılıkçı çevreler ve kanun dışı hareketlerin kışkırtmaları masaya yatırıldı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Tebbun, demokrasi ve insan haklarıyla hiçbir ilgisi olmayan bu hareketlere devletin müsamaha göstermeyeceğini vurguladı." ifadesi yer aldı.

Söz konusu grupların kimler olduğu belirtilmezken, ülkede ayrılıkçı kavramı çoğunlukla liderleri Fransa'da olan ve Amaziglerin yaşadığı illerin bağımsızlığını talep eden "Kabileler Bağımsızlığı" hareketi için kullanılıyor.

Cezayir'deki halk hareketinin gösterilerine "Kabileler Bağımsızlığı" hareketinin üyeleri ve destekçileri de katılıyor.

Cezayir'de eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 20 yıllık iktidarının sonunu getiren Hirak protesto hareketi, "rejimde köklü değişim" talebiyle 22 Şubat 2019'da gösterilerine başlamıştı.

Buteflika sonrası da gösteriler devam etmiş ancak gerek yönetimin uyguladığı baskı gerekse dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eylemler Mart 2020'de sonlandırılmıştı.

Eylemlerin ikinci yılına rastlayan 22 Şubat'ta başkent Cezayir ve birçok ilde gösteriler yeniden başlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu

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