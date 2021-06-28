Son dakika! Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Konya'da
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Son dakika! Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Konya'da

Son dakika! Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Konya'da
Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un vatandaşlarla sohbeti Bakan Kurum'un esnafla sohbeti Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un kiraz bahçesini gezmesi KONYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir dizi temaslarda bulunmak üzere geldiği Konya'nın Akşehir ilçesinde, Rüştü Bey...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un vatandaşlarla sohbeti

Bakan Kurum'un esnafla sohbeti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un kiraz bahçesini gezmesi KONYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir dizi temaslarda bulunmak üzere geldiği Konya'nın Akşehir ilçesinde, Rüştü Bey Hanı'nda restorasyon çalışmalarını inceledi. Ardından Akşehir belediyesine ait kiraz bahçesini gezdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç

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