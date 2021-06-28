Son dakika! Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Konya'da

Son dakika haberi: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un vatandaşlarla sohbeti Bakan Kurum'un esnafla sohbeti Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un kiraz bahçesini gezmesi KONYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir dizi temaslarda bulunmak üzere geldiği Konya'nın Akşehir ilçesinde, Rüştü Bey...