Son dakika! Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Konya'da
Son dakika haberi: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un vatandaşlarla sohbeti Bakan Kurum'un esnafla sohbeti Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un kiraz bahçesini gezmesi KONYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir dizi temaslarda bulunmak üzere geldiği Konya'nın Akşehir ilçesinde, Rüştü Bey...
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un vatandaşlarla sohbeti
Bakan Kurum'un esnafla sohbeti
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un kiraz bahçesini gezmesi KONYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir dizi temaslarda bulunmak üzere geldiği Konya'nın Akşehir ilçesinde, Rüştü Bey Hanı'nda restorasyon çalışmalarını inceledi. Ardından Akşehir belediyesine ait kiraz bahçesini gezdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç