Son dakika! Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Arama kurtarma çalışmalarını 17 bina olarak başlatmıştık, 8 binadaki çalışmalar tamamlandı, 9 binada çalışmalar...
31.10.2020 02:59 | Son Güncelleme: 31.10.2020 03:02
Son dakika haberi: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Arama kurtarma çalışmalarını 17 bina olarak başlatmıştık, 8 binadaki çalışmalar tamamlandı, 9 binada çalışmalar devam ediyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Arama kurtarma çalışmalarını 17 bina olarak başlatmıştık, 8 binadaki çalışmalar tamamlandı, 9 binada çalışmalar devam ediyor."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Albay