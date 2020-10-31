Son dakika! Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Arama kurtarma çalışmalarını 17 bina olarak başlatmıştık, 8 binadaki çalışmalar tamamlandı, 9 binada çalışmalar...
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Son dakika! Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Arama kurtarma çalışmalarını 17 bina olarak başlatmıştık, 8 binadaki çalışmalar tamamlandı, 9 binada çalışmalar...

31.10.2020 02:59 | Son Güncelleme: 31.10.2020 03:02
Son dakika! Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum:

Son dakika haberi: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Arama kurtarma çalışmalarını 17 bina olarak başlatmıştık, 8 binadaki çalışmalar tamamlandı, 9 binada çalışmalar devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Arama kurtarma çalışmalarını 17 bina olarak başlatmıştık, 8 binadaki çalışmalar tamamlandı, 9 binada çalışmalar devam ediyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Albay

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