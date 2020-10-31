Son dakika! Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Arama kurtarma çalışmalarını 17 bina olarak başlatmıştık, 8 binadaki çalışmalar tamamlandı, 9 binada çalışmalar...

Son dakika haberi: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Arama kurtarma çalışmalarını 17 bina olarak başlatmıştık, 8 binadaki çalışmalar tamamlandı, 9 binada çalışmalar devam ediyor.