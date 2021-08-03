Son dakika! Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Suver, Van'da selden etkilenen bölgelerde incelemelerini sürdürüyor Açıklaması
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Son dakika! Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Suver, Van'da selden etkilenen bölgelerde incelemelerini sürdürüyor Açıklaması

Son dakika! Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Suver, Van'da selden etkilenen bölgelerde incelemelerini sürdürüyor Açıklaması
Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Van'da selden etkilenen bölgelerdeki zararların en kısa zamanda giderileceğini söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Van'da selden etkilenen bölgelerdeki zararların en kısa zamanda giderileceğini söyledi.

Suver, Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ve DSİ Genel Müdür Yardımcısı Faruk Fıratoğlu ile Gürpınar ilçesine geldi.

Selin hasara neden olduğu Erkaldı, Bozyiğit ve Hoşap mahallelerinde incelemelerde bulunan Suver, vatandaşlarla görüştü, çalışmalara ilişkin Gürpınar Kaymakamı Fatih Kayabaşı ve Belediye Başkanı Hayrullah Tanış'tan bilgi aldı.

Suver, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyanın her yerinde iklim değişikliği nedeniyle oluşan sellerin Türkiye'de de görüldüğünü söyledi.

Selden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileten Suver, "Güzel Van ilimizde de sel meydana geldi. Cumhurbaşkanımızın bizlere talimatlarıyla, ülkemizin her köşesinde, nerede felaket varsa devletimiz tüm kurumlarıyla, yetkilileriyle oradadır. Dün de bugün de buradayız. Selden etkilenen yerleri ziyaret ettik, vatandaşlarımızın sıkıntılarını yerinde gördük. Muhtarlarımızla, afetzedelerimizle bir arada olduk, dertlerini dinledik." diye konuştu.

"Bugün birlik, beraberlik ve dayanışma zamanıdır"

Hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini aktaran Suver, ilgili kurum çalışanlarının gerekli incelemeleri yaptığını, afete maruz kalan mekanların belirlendiğini kaydetti.

En kısa zamanda tüm zararların giderileceğini vurgulayan Suver, şöyle konuştu:

"Tüm köylerimiz, yerleşim yerlerimiz, şehirlerimiz daha müreffeh, daha yaşanılabilir bir hale getirilecektir. Halkımızın hiçbir kuşkusu olmasın. Ülkemiz, devletimiz ve hükümetimiz güçlüdür. Tüm sorunların üstesinden geleceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız geçmişte ne söz verdiyse, o sözleri nasıl yerine getirdiyse bugün de verilen sözler mutlaka yerine getirilecektir. Hiçbir provokasyona, fitneye, fitne söylentilere kulak asmamak lazım. Bugün birlik, beraberlik ve dayanışma zamanıdır. Milletle, devletle birlik olma zamanıdır. Bu birliktelikle tüm sıkıntıların üstesinden geleceğiz. Başta Vanlılarımız olmak üzere tüm milletimize geçmiş olsun diyorum. Cenab-ı Hak'tan bir daha bu tür felaketlerle bizleri yüzleştirmemesini diliyorum."

Suver ve beraberindekiler, Gürpınar'daki incelemelerinin ardından Başkale ilçesine geçti.

Son dakika! Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Suver, Van'da selden etkilenen bölgelerde incelemelerini sürdürüyor Açıklaması
Son dakika! Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Suver, Van'da selden etkilenen bölgelerde incelemelerini sürdürüyor Açıklaması
Son dakika! Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Suver, Van'da selden etkilenen bölgelerde incelemelerini sürdürüyor Açıklaması
Son dakika! Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Suver, Van'da selden etkilenen bölgelerde incelemelerini sürdürüyor Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan

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