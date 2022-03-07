Son dakika... Çeşitli suçlardan gözaltına alınan 10 zanlı tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber: Malatya'da çeşitli suçlara karıştıkları belirlenen 10 kişi gözaltına alındı.
MALATYA (İHA) - Malatya'da çeşitli suçlara karıştıkları belirlenen 10 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde 'Güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi ile uyuşturucu madde bulundurmak-Kasten yaralama, Mala zarar verme ve Kesici aletle yaralama' olaylarına karıştıkları belirlenen 10 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA