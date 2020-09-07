Son dakika... Çayırlı Kaymakamı Büyükergene, görevden alındı
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Son dakika... Çayırlı Kaymakamı Büyükergene, görevden alındı

Son dakika haberine göre Erzincan'ın Çayırlı ilçe Kaymakamı Ömer Büyükergene, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırıldı.

Son dakika... Çayırlı Kaymakamı Büyükergene, görevden alındı
07.09.2020 16:30 | Son Güncelleme: 07.09.2020 16:34

Erzincan'ın Çayırlı ilçe Kaymakamı Ömer Büyükergene, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırıldı.

31.08.2018 tarih 2018/157 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çayırlı'ya Kaymakam olarak atanan Ömer Büyükergene, bugün görevden alındı.

Türkiye genelinde bugün çok sayıda kaymakam ve bazı vali yardımcıları görevden alındı. Kaymakamların neden açığa alındığı konusunda ise herhangi bir açıklama yapılmadı. - ERZİNCAN

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Kaynak: İHA

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