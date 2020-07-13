Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a çok sert tepki: Aklını başına alsın, Azerbaycan'ın yanındayız Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan çatışmalara ilişkin "Ermenistan aklını başına toplasın. Tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız" dedi.

Azerbaycan-Ermenistan sınırında son günlerde çatışmalar yaşanıyor. Tarafların birbirine topçu ateşleriyle saldırması sonrasında Türkiye'den de Azerbaycan'a destek çağrısı geldi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ermenistan aklını başına toplasın. Tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız" dedi.

TRT Haber'de açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Ermenistan haince bir saldırıda bulundu ve 4 tane kardeşimiz şehit oldu. Burada şunu görüyoruz Ermenistan özellikle yeni çatışma alanları oluşturmak istiyor. Siyasi çözüme bugüne kadar Ermenistan yanaşmadı. Bugüne kadar Ermenistan hiçbir çözüme yanaşmadı. Ermenistan'ın yaptığı kabul edilemez, aklını başına toplasın. Azerbaycan yalnız değildir. Biz tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız. Bugün Azerbaycan Dışişleri Bakanı'nı arayacağım, değerlendirme yapacağız."

"ECDADIMIZIN BIRAKTIĞI MİRASI KORUMAK ZORUNDAYIZ"

Ayasofya'nın ibadete açılmasını da değerlendiren Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye'nin egemenlik hakkına müdahale edici yapılan yorumları şiddetle reddediyoruz. Buradaki tartışmalar yersiz. UNESCO'nun dünya miras listesi evet doğru ama geçmişte öyle değil miydi? Burasının dokusun bozulmamasını isteyenlerin tercihlerine saygı duyuyoruz. Burası yıllar önce cami olarak hizmete açıldığında hiç bozuldu mu, bozulmadı. Ecdadımızın bize bıraktığı mirası korumak zorundayız. UNESCO'nun bazı açıklamalarını gördük, hayretle karşıladık. İç siyasette 'Atatürk'ün attığı imzayı değiştirdiler' konumuna götürmesinler. Önemli olan Atatürk'ün koyduğu hedeflere Türkiye'yi kim götürüyor budur" şeklinde konuştu.

ÖMER ÇELİK'TEN TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısına sert tepki gösterdi.

Çelik yaptığı açıklamasında, "Ermenistan saldırganlığının karşılıksız kalmayacağından emin olsun. Ermenistan'ın Azerbaycan'ımıza saldırganlığını şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verdi.