Son dakika! Çavuşoğlu: "Atanmış İtalya Başbakanı Draghi'nin, seçimle göreve gelmiş Cumhurbaşkanımız hakkındaki hadsiz ifadelerini kuvvetle kınıyor, iade ediyoruz"
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Son dakika! Çavuşoğlu: "Atanmış İtalya Başbakanı Draghi'nin, seçimle göreve gelmiş Cumhurbaşkanımız hakkındaki hadsiz ifadelerini kuvvetle kınıyor, iade ediyoruz"

Anadolu Ajansı / Ogün Duru - Haberler | Güncel
Son dakika! Çavuşoğlu: 'Atanmış İtalya Başbakanı Draghi'nin, seçimle göreve gelmiş Cumhurbaşkanımız hakkındaki hadsiz ifadelerini kuvvetle kınıyor, iade ediyoruz'

Son dakika haberlerine göre Çavuşoğlu: "Atanmış İtalya Başbakanı Draghi'nin, seçimle göreve gelmiş Cumhurbaşkanımız hakkındaki hadsiz ifadelerini kuvvetle kınıyor, iade ediyoruz"

Son Dakika: İtalya'nın Ankara Büyükelçisi, Başbakan Draghi'nin sözleri nedeniyle Dışişleri'ne çağrıldı
Son Dakika: İtalya'nın Ankara Büyükelçisi, Başbakan Draghi'nin sözleri nedeniyle Dışişleri'ne çağrıldı

Çavuşoğlu: "Atanmış İtalya Başbakanı Draghi'nin, seçimle göreve gelmiş Cumhurbaşkanımız hakkındaki hadsiz ifadelerini kuvvetle kınıyor, iade ediyoruz"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ogün Duru

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