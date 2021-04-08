Son dakika! Çavuşoğlu: "Atanmış İtalya Başbakanı Draghi'nin, seçimle göreve gelmiş Cumhurbaşkanımız hakkındaki hadsiz ifadelerini kuvvetle kınıyor, iade ediyoruz"
Son dakika haberlerine göre Çavuşoğlu: "Atanmış İtalya Başbakanı Draghi'nin, seçimle göreve gelmiş Cumhurbaşkanımız hakkındaki hadsiz ifadelerini kuvvetle kınıyor, iade ediyoruz"
Son Dakika: İtalya'nın Ankara Büyükelçisi, Başbakan Draghi'nin sözleri nedeniyle Dışişleri'ne çağrıldı
Çavuşoğlu: "Atanmış İtalya Başbakanı Draghi'nin, seçimle göreve gelmiş Cumhurbaşkanımız hakkındaki hadsiz ifadelerini kuvvetle kınıyor, iade ediyoruz"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ogün Duru