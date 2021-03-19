Son dakika haber... Çatıda çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü
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Son dakika haber... Çatıda çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü

19.03.2021 20:30 | Son Güncelleme: 19.03.2021 20:37

Son dakika habere göre Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden olurken, itfaiye ekiplerinin erken müdahalesi ile yangın eve sıçramadan söndürüldü.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden olurken, itfaiye ekiplerinin erken müdahalesi ile yangın eve sıçramadan söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Gökçehüyük Mahallesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Osman Çabuk evinin tıkanan soba bacasını açmak için yakarak temizlemek istedi. Bu sırada rüzgarın etkisi ile alevler evin çatısını tutuşturdu. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede mahalleye gelerek yangına müdahale etti. Alevler eve ulaşmadan kontrol altına alınarak yangın söndürüldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Son dakika haber... Çatıda çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü
Son dakika haber... Çatıda çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü
Son dakika haber... Çatıda çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü
Son dakika haber... Çatıda çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü
Son dakika haber... Çatıda çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü
Son dakika haber... Çatıda çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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