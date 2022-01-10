Son dakika: ÇANAKKALE - Tırla çarpışan otomobildeki 5 kişi öldü - Haberler
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Son dakika: ÇANAKKALE - Tırla çarpışan otomobildeki 5 kişi öldü

AA / Serten Akkaya - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Çanakkale'nin Biga ilçesinde tır ile çarpışan otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti.

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde tır ile çarpışan otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti.

Balıklıçeşme köyü yakınlarında Birkan Gugul idaresindeki 17 LJ 929 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden Taha Kurtoğlu'nun kullandığı 31 DM 094 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Birkan Gugul ile beraberinde bulunan ve henüz kimlikleri belirlenemeyen 4 kişi öldü.

Tır sürücüsü Kurtoğlu gözaltına alındı.

Son dakika: ÇANAKKALE - Tırla çarpışan otomobildeki 5 kişi öldü

Son dakika: ÇANAKKALE - Tırla çarpışan otomobildeki 5 kişi öldü

Son dakika: ÇANAKKALE - Tırla çarpışan otomobildeki 5 kişi öldü

Son dakika: ÇANAKKALE - Tırla çarpışan otomobildeki 5 kişi öldü

Son dakika: ÇANAKKALE - Tırla çarpışan otomobildeki 5 kişi öldü

AA / Serten Akkaya - Son Dakika Haberleri

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