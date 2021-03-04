ÇANAKKALE - Motosikletiyle kaza yapan uzman çavuş hayatını kaybetti

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki motosiklet kazasında Uzman Çavuş Serkan Kavuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolunda görevli Uzman Çavuş Serkan Kavuk (24) kendisine ait 17 AAJ 452 plakalı motosikletle Mıhlı mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle kaza yaptı.

Motosikletten düşerek elektrik direğine çarpan Kavuk, olay yerine gelen ambulans ekibinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Jandarma ekipleri, olaydan sonra bir ATV'nin olay yerinden hızla uzaklaştığı yönündeki ihbar üzerine kazaya sebebiyet verdiği iddiasıyla ATV sürücüsünü gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hanife Erdinç