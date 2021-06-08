Son Dakika: MİT tırları davasıyla ilgili yakalama kararı bulunan Can Dündar hakkında kırmızı bülten talebi

Son dakika: MİT tırları davasından ayrılan dosya kapsamında Can Dündar hakkında kırmızı bülten çıkarılması talep edildi. Firari olan Dündar'ın 15 gün içinde mahkemeye ya da kolluk güçlerine teslim olması istendi.

Can Dündar hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etmek' ve 'casusluk' suçlarından Milli İstihbarat Teşkilatı MİT tırları davasından ayrılan dosyası kapsamında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmasına karar verilerek, hakkında kırmızı bülten çıkarılması talep edildi. 15 GÜN İÇİNDE KOLLUK GÜÇLERİNE TESLİM OLMASI İSTENDİ Firari olan Dündar'ın 15 gün içinde mahkemeye ya da kolluk güçlerine teslim olması istendi. İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, dava kapsamında Can Dündar'ın Ankara, İstanbul ve Muğla'da bulunan taşınmazlarına el konulmasına da hükmetmişti.