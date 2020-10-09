Motosikleti çalamayınca parmak izini silmek istedi, yakalanınca da ''İnsanlık öldü mü?" sözleriyle kendini savundu
Adana'da park halindeki motosikletleri çaldığı tespit edilen şahıs polis tarafından yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından kaydedilen şahsın, çalmak istediği bir motosikleti çalıştıramayınca parmak izlerini bezle sildiği görüldü. Suç üstü yakalanan şahıs "Motosikleti insanlık namına temizledim. İnsanlık öldü mü?" dedi.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, art arda park halindeki 5 motosikletin çalınması üzerine harekete geçti. Hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, şüphelinin Ramazan U. olduğunu belirledi.
PARMAK İZLERİNİ TEMİZLEDİ
Görüntülerden motosikletleri çalarken ve bir motosikleti çalıştıramayınca da parmak izlerini bezle silerken görülen şüpheli, suçüstü yakalandı. Ramazan U. ifadesinde, kullanırken yakalandığı motosikleti satın almak için deneme amaçlı sürdüğünü söyledi.
''İNSALIK ÖLDÜ MÜ?''
Parmak izlerini silerken kaydedilen güvenlik kamerası görüntülerinin izlettirilmesi üzerine de "İnsanlık namına temizledim. İnsanlık öldü mü? Hırsızlık yapmıyordum" diyen Ramazan U., sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Rüşan Anıl ATAR