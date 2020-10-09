Motosikleti çalamayınca parmak izini silmek istedi, yakalanınca da ''İnsanlık öldü mü?" sözleriyle kendini savundu

Adana'da park halindeki motosikletleri çaldığı tespit edilen şahıs polis tarafından yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından kaydedilen şahsın, çalmak istediği bir motosikleti çalıştıramayınca parmak izlerini bezle sildiği görüldü. Suç üstü yakalanan şahıs "Motosikleti insanlık namına temizledim. İnsanlık öldü mü?" dedi.