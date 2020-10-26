Son dakika! Çağlayan Adliyesi'nde falçatayla kendine zarar veren şahsa polis müdahale etti
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Son dakika! Çağlayan Adliyesi'nde falçatayla kendine zarar veren şahsa polis müdahale etti

26.10.2020 14:25 | Son Güncelleme: 26.10.2020 14:52

Son dakika! İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde sinir krizi geçiren bir şahıs, vücuduna falçatayla zarar verdi. Şahıs kısa sürede polis tarafından gözaltına alındı.

İstanbul Adliyesi C kapısı girişinde x-ray cihazında alarm veren bir vatandaş, güvenlik görevlilerinin tekrar geçmesini istemesi üzerine, cebinden falçata çıkarıp kendisini kesti. Bir süre kimseyi yanına yaklaştırmayan ve isminin Murat Ateş olduğu öğrenilen şahıs, polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.

KENDİSİNİ GÖĞSÜNDEN YARALADI

Adliye'nin danışma bölümünde elinde falçatayla yarı çıplak halde bulunan şahıs, çevresinde toplanan kalabalığa dönüp bir süre bağırdı. Göğsünden kendisini kesen şahıs, polis ve güvenlik görevlilerinin müdahalesi sonrasında adliye karakoluna götürüldü.

Son dakika! Çağlayan Adliyesi'nde falçatayla kendine zarar veren şahsa polis müdahale etti
Son dakika! Çağlayan Adliyesi'nde falçatayla kendine zarar veren şahsa polis müdahale etti
Son dakika! Çağlayan Adliyesi'nde falçatayla kendine zarar veren şahsa polis müdahale etti
Son dakika! Çağlayan Adliyesi'nde falçatayla kendine zarar veren şahsa polis müdahale etti

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Haber Yorumları (3)
EEE: KESİN ÇEK BORCUNDAN DOLAYI HAPİS CEZASI ALMIŞ ESANFTIR
Cevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
ALİ: Çekmesin
Yayından Kaldır
ETME: Müdehale etmeyin gaz verin. Helal olsun deyin gırtlağını kesecek diye bağırın. Bu zat topluma zarardan başka faydası olmaz. Başkasına zararar vermeden kendi kendini öldürsün.
Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
500
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