Son Dakika! Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü, ilk müdahale çevredeki vatandaşlardan geldi
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Son Dakika! Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü, ilk müdahale çevredeki vatandaşlardan geldi

22.10.2020 11:15 | Son Güncelleme: 22.10.2020 12:14

Son dakika! İstanbul Hezarfen Havalimanı'ndan havalanan bir eğitim uçağı Büyükçekmece'de düştü. Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Enkazdan çıkarılan pilotaj öğrencisinin durumunun ağır yaralı olduğu öğrenildi. İstanbul Valiliği tarafından yapılan ilk açıklamada ise uçağın motor arızası nedeniyle düştüğü bildirildi.

Motor arızası sebebiyle düşen özel bir şirkete ait eğitim uçağına ilk müdahale çevredeki vatandaşlardan geldi. Büyükçekmece Gölü kıyısına düşen uçak, bölgedeki boş bir araziye çakıldı. Uçağı kullanan pilotaj öğrencisi, canlı yayında yaralı olarak enkazdan çıkarıldı. Sağlık ekipleri öğrenciye ilk müdahaleyi kazanın gerçekleştiği arazide yaptı.

"MANEVRA YAPMASAYDI, TEM'E DÜŞECEKTİ"

Görgü tanıkları uçağın düşmesinin ardından patlama ya da yangın olmadığını söyledi. Kazayı görenlerden Mehmet Mert, ''Uçak manevra yapmasaydı TEM'e düşecekti'' dedi.

"MOTOR ARIZASI NEDENİYLE DÜŞTÜ"

Öte yandan İstanbul Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada uçağın motor arızası yaşadığı ve bu nedenle düştüğü kaydedildi. Uçağın içinde bulunan pilotaj öğrencisinin ise ağır yaralı olduğu aktarıldı.

Kazanın olduğu bölgeden ilk fotoğraflar:

Son Dakika! Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü, ilk müdahale çevredeki vatandaşlardan geldi
Son Dakika! Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü, ilk müdahale çevredeki vatandaşlardan geldi
Son Dakika! Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü, ilk müdahale çevredeki vatandaşlardan geldi
Son Dakika! Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü, ilk müdahale çevredeki vatandaşlardan geldi
Son Dakika! Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü, ilk müdahale çevredeki vatandaşlardan geldi
Son Dakika! Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü, ilk müdahale çevredeki vatandaşlardan geldi

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Haber Yorumları (8)
MESUT: inşallah ölen olmaz geçmiş olsun
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
İMANLI ADAM: Böyle şeyler çok gereksiz uçak kullanmak yerine git dua et.
Cevap Yaz 4 9 Yayından Kaldır
DENİZ: ne diyosun sen ya?
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