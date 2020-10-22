Son Dakika! Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü, ilk müdahale çevredeki vatandaşlardan geldi

Son dakika! İstanbul Hezarfen Havalimanı'ndan havalanan bir eğitim uçağı Büyükçekmece'de düştü. Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Enkazdan çıkarılan pilotaj öğrencisinin durumunun ağır yaralı olduğu öğrenildi. İstanbul Valiliği tarafından yapılan ilk açıklamada ise uçağın motor arızası nedeniyle düştüğü bildirildi.