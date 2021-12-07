Son dakika! Burundi'de hapishanede çıkan yangında 38 mahkum yanarak öldü - Haberler
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Son dakika! Burundi'de hapishanede çıkan yangında 38 mahkum yanarak öldü

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

Son dakika! Doğu Afrika ülkesi Burundi'de bir hapishanede çıkan yangında 38 mahkum hayatını kaybederken, 39 kişi de yaralandı. Yangının nasıl çıktığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, görgü tanıkları yangından kaçmak için "Kapıyı açın" diye bağırdıklarını fakat polisin aldıkları emir nedeniyle kapıyı açamayacakları yanıtını verdiğini söyledi. Ajanslar geride kül olmuş çok sayıda cansız beden bırakan yangının kontrol altına alındığını geçti.

Güney Afrika ülkesi Burundi'de sabah saat 04:00 sularında kalabalık bir hapishanede yangın çıktı. Yangında şu ana kadar 38 mahkum hayatını kaybederken çok sayıda mahkum yaralandı. Görgü tanıkları, yangının herkes uykuda olduğu sırada meydana geldiğini söyledi.

AFP'nin ulaştığı bir mahkum, yangının kısa süre içinde büyüdüğünü, yaralıların polislerin kollarında ve pikaplar ile hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Son dakika! Burundi'de hapishanede çıkan yangında 38 mahkum yanarak öldü

Yangının sebebinin ne olduğu bilinmezken, olay ile ilgili henüz resmi açıklama gelmedi. AFP'ye konuşan diğer bir görgü tanığı ise, yangın hızla yayılmasına rağmen "Kapıyı açın" diye bağırdıklarını fakat polisin kendilerine emir aldıklarını bu nedenle kapıyı açmayacaklarını söylediğini ifade etti.

AFP muhabirine nasıl kaçacağını bilmediğini ve etrafında bir çok kül olmuş cansız beden olduğunu söyleyen görgü tanığı Kızıl Haçın olay yerinde olduğunu ve yangının kontrol altına alındığını söyledi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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