Son dakika! Burundi'de hapishanede çıkan yangında 38 mahkum yanarak öldü

Güney Afrika ülkesi Burundi'de sabah saat 04:00 sularında kalabalık bir hapishanede yangın çıktı. Yangında şu ana kadar 38 mahkum hayatını kaybederken çok sayıda mahkum yaralandı. Görgü tanıkları, yangının herkes uykuda olduğu sırada meydana geldiğini söyledi.

YARALI MAHKUMLAR POLİSLERİN ÇABASIYLA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

AFP'nin ulaştığı bir mahkum, yangının kısa süre içinde büyüdüğünü, yaralıların polislerin kollarında ve pikaplar ile hastaneye kaldırıldığını söyledi.

YARDIM İSTEDİLER AMA KAPILAR AÇILMADI

Yangının sebebinin ne olduğu bilinmezken, olay ile ilgili henüz resmi açıklama gelmedi. AFP'ye konuşan diğer bir görgü tanığı ise, yangın hızla yayılmasına rağmen "Kapıyı açın" diye bağırdıklarını fakat polisin kendilerine emir aldıklarını bu nedenle kapıyı açmayacaklarını söylediğini ifade etti.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

AFP muhabirine nasıl kaçacağını bilmediğini ve etrafında bir çok kül olmuş cansız beden olduğunu söyleyen görgü tanığı Kızıl Haçın olay yerinde olduğunu ve yangının kontrol altına alındığını söyledi.

Erdem Aksoy Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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