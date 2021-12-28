Son dakika... Bursa'da Uludağ eteklerindeki bir evde çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Son dakika... Bursa'da Uludağ eteklerindeki bir evde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika... Bursa'da Uludağ eteklerindeki bir evde çıkan yangın söndürüldü
AA / Emin İleri - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Bursa'da Uludağ eteklerindeki müstakil bir evde çıkan yangın söndürüldü.

OSMANGAZİ, BURSA (AA) - Bursa'da Uludağ eteklerindeki müstakil bir evde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Osmangazi ilçesi Mollafenari Mahallesi'nde müstakil evde yangın çıktı. Yangın, yan taraftaki eve de sıçradı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye giden itfaiye ekipleri, dar ve dik yolları nedeniyle mahalleye ulaşmakta zorlandı.

Güçlükle bölgeye ulaşabilen ekipler, alevleri kontrol altına alarak yan eve sıçrayan yangının büyümesini engelledi.

Evde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Son dakika... Bursa'da Uludağ eteklerindeki bir evde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika... Bursa'da Uludağ eteklerindeki bir evde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika... Bursa'da Uludağ eteklerindeki bir evde çıkan yangın söndürüldü

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AA / Emin İleri - Son Dakika Haberleri

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